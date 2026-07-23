La Asociación Sindical de Salud Pública (ASSPUR) repudió los hechos de violencia contra trabajadores de hospitales públicos y exigió al Gobierno de Río Negro la implementación inmediata de medidas de seguridad y prevención. El pronunciamiento se difundió tras un episodio ocurrido en el Hospital Francisco López Lima de Roca, donde personal sanitario fue agredido.

La organización denunció el abandono del sistema sanitario, la falta de personal, recursos insuficientes y ausencia de políticas de prevención. En ese sentido, reclamó al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, un plan provincial integral que garantice condiciones laborales seguras y un servicio público de calidad.

Entre los puntos exigidos se destacan: seguridad permanente en hospitales y centros de salud; protocolos claros ante hechos de violencia; sistemas de alerta y respuesta inmediata y la convocatoria urgente a la Mesa de Salud para abordar la crisis.

ASSPUR subrayó que cada agresión sufrida por trabajadores de la salud es responsabilidad del Estado, al no garantizar condiciones mínimas de seguridad. “Cada ataque que no se previene y cada respuesta que no se da es responsabilidad directa del Gobierno provincial”.

Asimismo, la entidad recordó que los hospitales públicos enfrentan una situación crítica marcada por la falta de recursos humanos, infraestructura deteriorada y ausencia de políticas de prevención. “La salud pública no puede seguir funcionando en condiciones de abandono, con trabajadores expuestos a la violencia y pacientes sin garantías de atención segura”, remarcaron.

Advirtió que la violencia contra el personal sanitario se ha convertido en un fenómeno recurrente en distintos puntos de la provincia, y que la falta de respuestas oficiales agrava el escenario. Por ello, insistió en la necesidad de un plan provincial de emergencia que contemple seguridad, protocolos de actuación y recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud.