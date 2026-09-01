Este lunes un gran camión volcó cerca del paso fronterizo Cardenal Samoré, del lado chileno, sobre la ruta que conecta con el límite de Argentina, en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos.

Por causas que todavía se investigaban, el camión salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la ruta.

La situación obligó a realizar un gran despliegue de seguridad ya que el conductor había quedado atrapado dentro de la cabina y no lograba salir por sus propios medios.

Otros camioneros que pasaban por el lugar se acercaron para asistirlo y contenerlo mientras esperaban a los equipos de emergencia. Al lugar acudieron Bomberos y equipos de salud, que trabajaron para liberar al conductor y evaluar su estado.

Según se supo, el camionero es de Mendoza y el camión tenía patente chilena.

Vialidad Chilena retira el vehículo

Este martes, a las 12 Vialidad Nacional informó que permanecerá cerrado temporalmente Cardenal Samoré debido a que se están realizando las tareas de seguridad para retirar el camión de la banquina.

Por el momento el paso está cerrado para todo tipo de vehículos, por lo menos hasta las 16, hora en la cual se espera un nuevo reporte.

Por solicitud de la Coordinación de la Frontera de Chile, Vialidad Chilena se encuentra realizando los trabajos de despeje en la zona donde está el camión.

No se puede transitar por el sector y se espera el nuevo reporte para conocer cómo sigue la situación en la ruta. Por otro lado, el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra habilitado este martes, transitable para todos los vehículos a partir de las 10.