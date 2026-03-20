El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes 20 de marzo estará marcado por condiciones inestables en gran parte de la provincia de Neuquén, con lluvias aisladas, cielo mayormente nublado y presencia de viento moderado a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Cómo estará el clima en Neuquén capital

En Neuquén capital, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12°, acompañada de viento del sur entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, con una temperatura máxima de 17° y viento rotando al sudoeste. Hacia la noche, las precipitaciones cesarían, aunque el cielo se mantendría cubierto y el viento disminuirá su intensidad.

Lluvias persistentes en el interior de la provincia

En localidades del interior como Zapala y Chos Malal, el SMN prevé lluvias aisladas durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 15°. En ambos casos, el viento será moderado del oeste y sudoeste, con algunas intensificaciones hacia la noche, especialmente en el norte provincial.

Por su parte, en San Martín de los Andes, el clima será más frío, con mínimas de 6° y máximas que no superarán los 13°. Las lluvias aisladas se mantendrán durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado y con viento leve a moderado.