Weretilneck: “La riqueza de la región por primera vez se exporta por el mar de la Patagonia”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expuso en la Jornada de trabajo “Herramientas financieras para el Desarrollo de Proveedores de Vaca Muerta”, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Domuyo, y puso el foco en el proceso de transformación energética que atraviesa la Patagonia, con proyectos de infraestructura y exportación que —según afirmó— están dando forma a “la nueva economía nacional”.

“Este momento refleja el tiempo que estamos viviendo”, señaló el mandatario, al remarcar la articulación entre el sector privado, el mundo del trabajo y los gobiernos provinciales, junto con el acompañamiento del Estado nacional para viabilizar inversiones de gran escala.

Weretilneck sostuvo que la región patagónica se encuentra ante un cambio estructural en su matriz productiva. “Se está forjando la nueva economía nacional y lo que durante tantos años se buscó hoy es una realidad: llevar al mundo nuestra riqueza producida a partir del gas y el petróleo”, expresó.

En ese marco, destacó la importancia de la coordinación entre Neuquén y Río Negro para impulsar el desarrollo exportador. Valoró especialmente el rol de la infraestructura portuaria y logística que permitirá, por primera vez, exportar la producción patagónica desde suelo y mar de la región. “La riqueza patagónica se va a exportar por suelo patagónico y por mar patagónico”, afirmó.

El gobernador remarcó que los proyectos en marcha requieren un esquema de trabajo integrado entre provincias, empresas y el Estado nacional. “Si no generamos condiciones de confiabilidad para la industria, no hay posibilidad de exportar”, señaló.

Weretilneck y Figueroa coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura y consolidar la exportación regional conjunta.

Weretilneck detalló además el estado de avance de las principales iniciativas energéticas. En primer lugar, mencionó el proyecto Buque del Sur, vinculado a la terminal exportadora de petróleo en Punta Colorada, que —según indicó— se encuentra en un 70% de ejecución, con el ducto principal ya finalizado y obras avanzadas en plantas y tanques de almacenamiento.

También se refirió al proyecto Southern Energy (GNL), el primer desarrollo de gas natural licuado del país, que prevé la llegada de su primer barco en julio de 2027. “El objetivo es que Argentina se sume al mercado mundial de GNL a partir de ese hito”, explicó.

Asimismo, destacó el avance de otros proyectos complementarios como el gasoducto dedicado y la planta separadora, claves para el desarrollo de la exportación energética en la próxima década. En ese sentido, señaló que la decisión final de inversión de uno de los principales consorcios se espera entre septiembre y octubre de este año.

El mandatario rionegrino también puso en valor la estabilidad institucional alcanzada en ambas provincias como un factor determinante para atraer inversiones. “Lo que el sector privado y los inversores internacionales miran es la estabilidad política que hemos construido”, sostuvo.

A eso sumó la seguridad jurídica y la previsibilidad económica como pilares del esquema de desarrollo. “Cada uno de estos proyectos tiene una ley especial y reglas claras que se sostienen en el tiempo”, explicó.

Weretilneck cerró su exposición destacando que el desafío es consolidar un crecimiento sostenido con impacto regional. “Estamos apostando a una nueva economía para la Argentina, pero el primer beneficiado tiene que ser la Patagonia y su gente”, concluyó.

