La investigación por uno de los hechos más estremecedores de las últimas semanas sumó un nuevo capítulo judicial. La mujer acusada de incendiar la vivienda en la que se encontraba su propio tío, quien murió atrapado entre las llamas en medio de un cuadro de extrema vulnerabilidad, continuará en prisión preventiva. Para la Fiscalía, la evidencia reunida hasta el momento fortalece la hipótesis de un crimen planificado y mantiene vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Mariana Giammona expuso los avances registrados desde la formulación de cargos realizada el pasado 28 de junio. Entre los elementos incorporados sobresale un informe elaborado por un perito especializado de la Oficina de Investigaciones de Siniestros Ígneos de Bariloche, cuyo análisis descarta que el incendio haya sido consecuencia de una falla eléctrica o una pérdida de gas, dos de las primeras hipótesis que suelen investigarse en este tipo de tragedias.

Lejos de apuntar a un accidente, el especialista concluyó que el foco de mayor intensidad se concentró en el sector donde la víctima permanecía acostada. Según el informe técnico, el punto de origen fue localizado a la altura de los pies de la cama, luego de evaluar la propagación de las llamas, la energía liberada durante la combustión y los daños provocados por el fuego dentro de la vivienda.

Pero eso no fue todo. Durante la inspección también apareció una mancha tornasolada compatible con residuos aceitosos o hidrocarburos, un hallazgo que, según la Fiscalía, refuerza la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional.

Además de las pericias científicas, el expediente reúne imágenes de cámaras de seguridad que ubicarían a la imputada en las inmediaciones de la vivienda, registros de llamadas al 911, testimonios de vecinos y declaraciones de personas que asistían a la víctima en sus cuidados diarios. También fueron incorporados informes médicos del Hospital Artémides Zatti y antecedentes que describen el delicado estado de vulnerabilidad en el que se encontraba el hombre antes de morir.

La Fiscalía también recordó que existían medidas de prohibición de acercamiento y de contacto dispuestas previamente por el Juzgado de Familia, las cuales habrían sido incumplidas por la imputada. Ese antecedente fue considerado uno de los argumentos centrales para sostener que, si recupera la libertad, podría interferir en la investigación o intentar eludir el accionar de la Justicia.

La Defensa Pública rechazó la continuidad de la prisión preventiva y sostuvo que las pruebas incorporadas hasta ahora no alcanzan para justificar el encierro cautelar. Incluso planteó que el informe pericial es preliminar y propuso una hipótesis alternativa sobre el origen del fuego vinculada a un santuario con velas existente en el interior de la vivienda. Sin embargo, el juez Guillermo González Sacco entendió que la investigación aún requiere medidas de prueba decisivas y resolvió mantener a la acusada en prisión preventiva.