El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que la mayoría de los docentes rionegrinos eligió estar en las aulas durante la primera jornada del paro de 48 horas convocado por UnTER. Remarcó que los salarios superan la inflación y que la Provincia sostiene la inversión educativa

En el segundo día del paro de 48 horas convocado por el gremio docente Weretilneck destacó que el 72% de los docentes rionegrinos asistieron a trabajar, garantizando la continuidad de las clases en la mayoría de las escuelas de la provincia.

“Estos números muestran que miles de docentes decidieron priorizar a sus estudiantes y sostener las escuelas abiertas”, afirmó el mandatario

De un total de 20.863 docentes, 12.388 estuvieron presentes en las aulas, mientras que 2.634 se encontraban en licencia o sin carga horaria, lo que permitió que gran parte del sistema educativo funcionara con normalidad. Weretilneck subrayó que los salarios docentes en Río Negro se actualizan por inflación, se ubican entre los mejores del país y en los últimos dos años “le ganaron ampliamente a la inflación”.

El gobernador también recordó que la Provincia sostiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con recursos propios y continúa invirtiendo en escuelas, comedores, transporte y mantenimiento, en un contexto nacional de dificultades económicas. “Mientras algunos impulsan el conflicto, la enorme mayoría eligió enseñar, acompañar a los chicos y garantizar que las escuelas sigan abiertas”, enfatizó.

Este miércoles se cumple la segunda jornada de paro con acciones locales en las 18 seccionales que tiene UnTER en toda la provincia.