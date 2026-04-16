El caos por estacionar en pleno centro de Neuquén y llegar a los lugares a tiempo ha provocado que a un profesional se le ocurra la idea de crear una aplicación para que sus pacientes consigan estacionamiento rápido, lleguen a tiempo a sus turnos y no demoren su jornada.

Se trata de Tobías Defilpo, un odontólogo neuquino que, como casi todos los vecinos, se cansó de la larga espera que conlleva buscar estacionamiento cerca de su consultorio, tanto para él como para sus clientes.

Constantemente sus pacientes le enviaban mensajes anunciando que llegarían tarde porque no encontraban dónde estacionar. "Ya llego, ya llego"... ese era el mensaje de siempre. Tobías, como cualquier neuquino, decidió actuar al respecto.

En diálogo con el Noticiero Central de Canal 24/7, los creadores explicaron que con esta plataforma "sabes que en ese sector de la ciudad tenes posibilidad de estacionar y no estar dando vueltas constantemente".

Cómo funciona y cómo acceder

La plataforma creada por Defilpo y Martín Gasparini se llama YaLlegOK y fue creada para que encontrar estacionamiento en el centro de Neuquén sea más rápido y simple.

Se trata de un link al cual se accede por el navegador, una vez allí debes crearte una cuenta. Cuando estás dentro podes ver un mapa interactivo donde se muestran los distintos estacionamientos privados, con sus valores y la cantidad de lugares disponibles.

Previamente se debe ingresar con los datos personales y los datos del vehículo con el que quieras estacionar.

"Lo ideal es fijarse antes de salir de tu casa, te da la facilidad de prever algún estacionamiento libre cerca de la zona a donde vas, porque es a tiempo real", explicaron.

Actualmente hay cinco estacionamientos que se sumaron a la plataforma, con 30 lugares por hora disponibles que se van actualizando. Agregaron que semana a semana se van sumando más lugares y esto los favorece también, ya que ganan clientes de forma fácil y ocupan lugares que probablemente suelen quedar vacíos.

"La app se regula sola, una vez que el estacionamiento pone los lugares disponibles a medida que los usuarios van reservando se va regulando la cantidad de plazas disponibles del lugar". Detallaron que para el usuario la plataforma no tiene costo, sino que se cobra un porcentaje de la tarifa por hora del estacionamiento.

Cómo pagar

La plataforma está linkeada con la billetera virtual de Mercado Pago, por lo tanto una vez que elegis tu lugar ya lo pagás y lo tenes reservado, para llegar allí sin apuros ni inconvenientes.

Adelantaron que el objetivo es llegar a todos los lugares que sea posible, por lo tanto mientras más se sumen mejor. Además no descartan sumar al SAEM, para que haya más lugares de la vía pública disponibles.

La página ya funciona y se están realizando las primeras pruebas en la ciudad, se puede ingresar para tener toda la información en este link: https://www.yallego.net/

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