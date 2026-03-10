A raíz del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel, el combustible ha sufrido distintas variaciones en su precio en los últimos días, registrando pequeños aumentos disparejos y advirtiendo que la situación podría empeorar.

En diálogo con La Primera Mañana, transmitido por AM550 y Canal de Noticias 24/7, el Presidente de la Cámara de Expendedores Carlos Pinto, aclaró que este aumento no es parejo por empresa ni por localidad.

En cuanto a lo que se espera para las próximas semanas, teniendo en cuenta que el conflicto continúa, aseguró "yo creo que de acuerdo a lo que los expertos anuncian, el aumento es inminente. Horacio Marín de YPF remarca que quieren evitar un impacto fuerte en el surtidor, yo creo que lo pueden lograr pero no les va a resultar fácil", opinó.

También indicó que la otra alternativa que están manejando es aumentar el porcentaje de biocombustibles, y como este no varía con el precio del combustible internacional, se ha mantenido su precio. "Un porcentaje de aumento en eso haría que amortigue bastante el impacto en el surtidor", manifestó.

Agregó que si aumenta el petróleo, está el beneficio de las exportaciones con regalías y por lo tanto la región de Neuquén recibiría más dinero. "Pero no como habitante, los ingresos se mantienen y si aumenta el combustible no deja de ser un problema".

Pinto sostuvo que cada vez que hay un movimiento de precio repercute de forma más lenta en el precio del combustible, ya que hay muchos factores intermedios.

Sobre el descenso que registró el precio el día domingo, tras la promesa de Donald Trump sobre el posible fin de esta guerra de Medio Oriente, Pinto indicó que el valor al que estamos habituados es de 65 a 70 dólares y que afortunadamente, a pesar de estas variaciones, no hay desabastecimiento, que en su opinión sería lo peor.

"Yo creo que el desabastecimiento no está en peligro en este momento, en este momento estamos mejor posicionados porque la capacidad de refinación en la destilería ha crecido muchísimo".

Sobre los próximos días, sostuvo que si hay aumento o no será una decisión política nacional y que dependerá del balance entre lo que se exporta y lo que se suministra internamente.

Qué pasó con los precios tras el discurso de Trump

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron este martes ante la promesa de un final cercano en el conflicto en Medio Oriente por parte del presidente estadounidense Trump.

El cambio en el valor del crudo está vinculada a un cambio de expectativas sobre la duración del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán, a partir de las declaraciones de Trump en las que anticipó que la guerra “ya está casi terminada”.

El Brent, referencia para Europa, cayó durante esta jornada 7,5%, cotizando en torno a 91 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 8,7% y ronda los 86 dólares por barril.

