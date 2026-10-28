La Laguna Carrilaufquen volvió a llenarse de agua después de permanecer seca desde 2014 y recuperó una postal que parecía perdida en la estepa rionegrina. Las intensas precipitaciones permitieron que el espejo de agua comenzara a recuperarse y trajeron de regreso a flamencos y patos. La noticia despertó emoción en Ingeniero Jacobacci, donde la laguna es parte de la historia y la identidad de la comunidad.

Desde el municipio destacaron el impacto que genera este cambio en el paisaje. “Después de muchos años, el regreso del agua y la presencia de flamencos nos regalan una imagen que emociona y renueva la esperanza”, expresaron en sus redes sociales. Además, remarcaron el valor que tiene este lugar para los vecinos: “La Laguna Carrilaufquen es parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro patrimonio natural. Volver a verla así es una alegría para toda la comunidad”.

Ubicada a unos 15 kilómetros al norte de Jacobacci, por la ruta provincial 6, la laguna comenzó a recuperar su volumen hace aproximadamente un mes, luego de las lluvias registradas en la región. El cambio también se refleja en el arroyo Nahuel Niyeu, que atraviesa la localidad y desemboca en Carrilaufquen. Según señaló el intendente José Mellado, hacía más de 20 años que no corría con un caudal semejante.

El regreso del agua también representa una oportunidad para recuperar un ambiente que supo albergar numerosas especies de aves acuáticas. Antes de secarse, la laguna recibía flamencos, patos y cisnes de cuello negro, que encontraban allí alimento y descanso durante sus desplazamientos. En otras épocas, además, sus costas eran utilizadas por los vecinos como balneario.

Carrilaufquen significa “laguna verde” en lengua mapuche, tiene una superficie de 461 hectáreas y forma parte del Primer Parque Público Provincial, creado por ley en 1959. Su historia también está ligada a investigaciones científicas y a experiencias de introducción de truchas y pejerreyes. Sin embargo, las grandes sequías y los cambios en el manejo del arroyo redujeron progresivamente el nivel del agua hasta dejarla seca.

Ahora, con el paisaje renovado y las aves nuevamente presentes, la laguna vuelve a convertirse en un atractivo natural de la Región Sur. Aunque su recuperación dependerá de las condiciones climáticas, el regreso del agua representa una señal alentadora para Jacobacci y devuelve a sus habitantes una imagen que durante años esperaron volver a ver.