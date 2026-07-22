No llegaron muy lejos. Tres cazadores fueron interceptados por la Brigada Rural de Jacobacci cuando regresaban de una salida de caza sobre la Ruta Provincial 76. En el baúl del Renault 9 rojo en el que se movilizaban los policías encontraron tres choiques y un guanaco ya eviscerado. El operativo terminó con los tres hombres detenidos y con el secuestro de un importante arsenal.

Todo comenzó cuando los efectivos recibieron información sobre un vehículo cuyos ocupantes estaban cazando en la zona rural sin autorización. A partir de ese dato, montaron un recorrido preventivo hasta localizar el auto. Al detenerlo, identificaron a tres hombres de 30, 26 y 22 años, quienes admitieron que habían salido de caza.

Sin embargo, la sorpresa apareció cuando los policías revisaron el vehículo. En el baúl estaban los animales sacrificados y también tres armas de fuego: dos fusiles calibre 223 equipados con miras telescópicas y una carabina calibre 22. Junto a ellas había cargadores, decenas de municiones de distintos calibres, vainas servidas, cuchillos y dos equipos de comunicación portátil.

Aunque uno de los ocupantes contaba con documentación como legítimo usuario de parte del armamento, eso no evitó el avance de las actuaciones. La Fiscalía de turno ordenó la vinculación de los tres cazadores a un legajo y el secuestro de todas las armas, la munición y el resto de los elementos utilizados durante la actividad, además del decomiso de los ejemplares de fauna silvestre.

Además, los efectivos labraron las actas por las infracciones detectadas, entre ellas la caza de especies protegidas y otras irregularidades vinculadas a la actividad cinegética. El procedimiento fue elevado a la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.