La madre de Agustín Troncoso tuvo que abandonar su trabajo como enfermera pediátrica por problemas de salud, sus hermanos atravesaron tratamientos psiquiátricos y uno de los proyectos familiares más importantes quedó trunco después del asesinato del joven en Cipolletti. Esas consecuencias quedaron expuestas durante la audiencia de cesura, en la que la Fiscalía reclamó una condena de 12 años de prisión y cuestionó la falta de arrepentimiento del acusado. La defensa, en cambio, pidió el mínimo de 8 años.

Por el hecho está acusado Agustín Ricardo Morales, quien estuvo un mes prófugo y fue hallado escondido sumergido en un pozón del río Neuquén. Los testimonios de los familiares permitieron dimensionar cómo cambió la vida de quienes rodeaban a Agustín desde aquella noche del 7 de diciembre de 2025. Su madre, una enfermera especializada en pediatría, fue la primera en declarar y contó que debió suspender sus actividades laborales por motivos de salud. Sus hermanos también describieron las consecuencias personales y económicas que dejó la muerte del joven.

Uno de los relatos más dolorosos estuvo relacionado con un proyecto que la familia tenía previsto concretar: construir su propia casa en un terreno que la madre les había donado en la zona de Las Perlas. La pérdida de Agustín y las consecuencias posteriores alteraron esos planes, además de provocar cambios irreversibles en sus vidas, entre ellos la pérdida de trabajos y la necesidad de recibir atención psiquiátrica.

El último testimonio fue el del jefe de la víctima en una empresa de correo. Describió el paso de Agustín por su lugar de trabajo y destacó el vínculo que había construido con sus compañeros, a partir de su manera de trabajar y relacionarse con los demás.

Durante su alegato, el fiscal Martín Pezzetta puso el foco en la gravedad del ataque y sostuvo que el condenado nunca mostró un arrepentimiento sincero. También cuestionó la versión de una supuesta legítima defensa y remarcó que el acusado utilizó un cuchillo para asestar una puñalada en una zona vital del cuerpo. La Fiscalía descartó la existencia de atenuantes de peso y pidió, además, que se prorrogue la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

La querella, que representa a la familia de Agustín, acompañó el planteo acusatorio y reclamó la pena más alta prevista para el caso: 12 años de prisión. La defensa particular tomó otro camino y solicitó el mínimo legal de 8 años, al considerar que debía valorarse como atenuante que el acusado no tenía antecedentes penales.

El tribunal colegiado, integrado por las juezas Agustina Bagniole y Florencia Caruso Martín y el juez Marcelo Gómez, prorrogó la prisión preventiva y anunció que dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 11 de noviembre, a las 13, en la sala 6. Ese día se conocerá cuántos años de prisión deberá cumplir el condenado por el homicidio de Agustín Troncoso.