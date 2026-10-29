Río Negro se prepara para asumir el control de más de 300 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos que arrastran años de deterioro, reclamos y obras inconclusas. La firma de las actas de toma de posesión prevista para hoy a las 16, representa un nuevo paso en el acuerdo con Nación, pero todavía quedan interrogantes sobre los sectores que serán transferidos, los trabajos que podrán ejecutarse y los plazos para que las reparaciones comiencen a sentirse en la ruta.

La decisión llega después de varias semanas de anuncios y discusiones políticas. A fines de agosto, el gobernador Alberto Weretilneck firmó con autoridades nacionales el acuerdo marco para avanzar con la transferencia de los corredores. El programa general contempla más de 515 kilómetros. Sin embargo, aquel entendimiento no significó que todos los tramos pasaran automáticamente a manos de la Provincia.

Ahora, el proceso entra en una etapa más concreta. Las actas previstas para esta jornada comprenden 337,62 kilómetros distribuidos en seis sectores de las rutas 22 y 151. La diferencia no es menor: mientras el acuerdo general establece las condiciones para avanzar con el traspaso, los instrumentos particulares determinan qué partes de las rutas pueden quedar efectivamente bajo administración provincial.

Los kilómetros que cambiarán de manos

En la Ruta Nacional 22, uno de los sectores más extensos comprende los 138,35 kilómetros entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel. A ese tramo se suman otros 141,36 kilómetros entre Choele Choel y Chichinales, dos segmentos que concentran una parte importante del corredor que atraviesa el Valle Medio y conecta con el Alto Valle.

El esquema también contempla sectores más cortos en la zona de Cipolletti. Uno de ellos abarca 3,51 kilómetros, desde calle Salto hasta el puente que conecta con Neuquén. Otro comprende 10,02 kilómetros entre el acceso a Fernández Oro y el Parque Industrial de Cipolletti. Sin embargo, estos dos sectores están condicionados por la situación de contratos de obra que todavía deben resolverse.

En la Ruta Nacional 151, el traspaso incluye un tramo de 3,4 kilómetros entre el empalme con la Ruta 22 y el Tercer Puente, además de otros 40,98 kilómetros desde el kilómetro 109,1, a la altura del yacimiento Medanito, hasta el sector del puente sobre el río Colorado que marca el límite provincial con La Pampa.

La distribución de los tramos permite dimensionar el alcance del acuerdo, pero también obliga a mirar más allá de los números. Recibir una ruta significa asumir responsabilidades sobre su administración y mantenimiento; repararla exige recursos, planificación, equipos y obras que deben ejecutarse. Esa es la diferencia entre anunciar un traspaso y empezar a cambiar las condiciones de circulación.

Catriel, otra vez en el centro de los reclamos

La situación de la Ruta 151 tiene una relevancia particular para Catriel, donde el estado de la calzada se convirtió en una preocupación permanente para quienes utilizan el corredor. Los baches, las fisuras y el deterioro del asfalto complican la circulación en una vía clave para el transporte de cargas, la actividad petrolera y la conexión con La Pampa.

El reclamo volvió a cobrar fuerza después de la muerte de Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, en un choque ocurrido en octubre. La tragedia puso nuevamente a la ruta bajo la lupa y reavivó las preguntas sobre las condiciones de seguridad vial. Eso no significa que el estado de la calzada haya sido necesariamente la causa del siniestro, algo que debe establecerse a partir de las pericias, pero sí expuso la urgencia de resolver los problemas de infraestructura.

En ese escenario, el traspaso genera expectativas, aunque también deja una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo deberá esperar la región para ver máquinas trabajando y reparaciones terminadas? La transferencia administrativa puede abrir la puerta a nuevas intervenciones, pero no elimina por sí sola los pozos ni garantiza que todos los sectores críticos sean atendidos al mismo tiempo.

Los US$ 6,98 millones para las primeras reparaciones

Dentro del programa de recuperación se anunció un primer paquete de intervenciones por US$ 6,98 millones, integrado por un aporte de US$ 4,6 millones de la empresa Oldelval y otros US$ 2,38 millones de recursos provinciales. El plazo previsto para ejecutar ese conjunto de trabajos es de 120 días.

Las tareas contemplan bacheo, fresado, reparación de carpetas asfálticas y recuperación de banquinas en distintos puntos de los corredores. Entre los sectores mencionados figuran la salida de Río Colorado, el tramo de la Ruta 22 entre Chimpay y Chelforó, la rotonda de acceso a Roca y las colectoras de Puente 83. También se incluyeron trabajos sobre la Ruta 151, desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa.