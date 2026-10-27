Weretilneck puso fecha para el asfalto de las colectoras de la Ruta 22 en Puente 83

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que en noviembre comenzarían los trabajos para asfaltar las colectoras de la Ruta Nacional 22 en Puente 83, uno de los sectores más complicados para circular en Cipolletti. La intervención apunta a mejorar las condiciones de tránsito en las calles laterales, deterioradas por el uso cotidiano, mientras los carriles centrales de la autovía continúan cerrados. La promesa trae una posible mejora para los conductores, aunque no resuelve el problema de fondo: una obra que sigue sin estar plenamente operativa. El próximo jueves se firmará el traspaso del mantienimiento de las rutas 22 y 151 desde Nación a provincia.

El anuncio llega después de años de demoras y de una situación que obliga a miles de automovilistas y camioneros a convivir con pozos, desniveles y dificultades para desplazarse por las colectoras. Lo que debía convertirse en una vía más segura y fluida terminó transformándose en un problema cotidiano para quienes atraviesan ese sector del Alto Valle. Cuando llueve, las condiciones empeoran y las complicaciones para circular se hacen todavía más evidentes.

En ese contexto, la pavimentación de las calles laterales aparece como una respuesta concreta, pero parcial. Según los datos difundidos sobre el sector, por allí circulan alrededor de 17.000 vehículos diarios, con una importante presencia de transporte pesado. La presión sobre la infraestructura es considerable y explica por qué el estado de las colectoras dejó de ser una cuestión menor para convertirse en una preocupación permanente de los usuarios.

Sin embargo, el anuncio tiene una letra chica que no se puede pasar por alto. El comienzo de los trabajos depende de resolver la situación contractual de la ampliación de la Ruta 22, con la necesidad de acordar una rescisión o una salida administrativa entre Vialidad Nacional y las empresas involucradas. Es decir, la fecha prevista para noviembre todavía está atada a gestiones que deben quedar resueltas para avanzar con la intervención.

Pero el asfalto de las colectoras no significa que los conductores vayan a poder utilizar los carriles centrales. La nueva traza seguirá cerrada hasta que se resuelvan los accesos vecinales, los cruces entre ambos lados de la ruta y las condiciones necesarias para garantizar una circulación segura. Entre los puntos que requieren una solución está la conexión con Isla Jordán, una cuestión que forma parte de las dificultades para habilitar integralmente el sector.

La contradicción es difícil de ignorar: hay sectores de la autovía que están terminados o presentan un avance importante, pero los usuarios siguen obligados a transitar por las vías laterales. Mientras tanto, la infraestructura continúa sometida al desgaste de miles de vehículos y el tránsito pesado. La pavimentación puede mejorar el recorrido, aunque no despeja la incertidumbre sobre cuándo se completará la obra ni cuándo podrá utilizarse la traza central.

El próximo jueves se firmará con Nación el traspaso de los tramos que no tienen contrato vigentes con las empresas que comenzaron con las obras de ampliación o mejoras. Son cuatro sectores de traza liberada. En donde haya problemas contractuales, debe esperar hasta que Vialidad logre la recisión. Así lo explicó el ministro de Obras Públicas Alejandro Echarren esta mañana en AM 550.

Los tramos liberados (sin contratos de obra vigentes con Nación) en la Ruta 22 son 143 kilómetros entre Río Colorado y Choele Choel; y 135 kilómetros entre Choele Choel y Chichinales. En tanto que los que Vialidad Nacional aún debe resolver los contratos son 77 kilómetros y el sector del Puente 83 y la zona de la rotonda de Choele Choel.

En tanto que en la Ruta 151, hay 49 kilómetros liberados que van desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa. Y pendientes por destrabar el sector comprendido entre los kilómetros 103 y 109, donde se requiere un acuerdo específico entre Nación, la Provincia y la empresa constructora Luciano para retomar las labores pendientes. Y en los puntos críticos figura la traza entre Barda del Medio y Catriel, además del sector del puente ferroviario en Cipolletti.

Por su parte, Weretilneck busca avanzar con intervenciones sobre rutas nacionales deterioradas y cuestiona el estado en que quedaron distintos tramos de la red vial. No obstante, en Puente 83 el desafío será convertir el anuncio en máquinas trabajando y, después, encontrar una salida definitiva para una ampliación que todavía no cumple con el objetivo para el que fue proyectada. Para los conductores, la diferencia no estará en la promesa, sino en las mejoras que efectivamente puedan comprobar al circular.

Por ahora, noviembre aparece como el horizonte anunciado para comenzar a cambiar el estado de las colectoras. La fecha definitiva, el alcance preciso de los trabajos y la resolución de los obstáculos contractuales serán determinantes para saber si la intervención arranca según lo previsto. Mientras tanto, la Ruta 22 seguirá mostrando una postal incómoda para Cipolletti: una autovía que no termina de ponerse en funcionamiento y conductores que continúan pagando las consecuencias de una obra inconclusa.