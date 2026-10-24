El temporal en la Región Sur de Río Negro dejó a un grupo de pobladores rurales varado al intentar cruzar el arroyo Pilquiniyeo, cerca del Cerro Chávez. La crecida del curso de agua, el barro y las difíciles condiciones del terreno impidieron que pudieran continuar su recorrido a bordo de una camioneta Ford F-100.

Después de más de siete horas de espera y trabajo, los ocupantes del vehículo encontraron una solución tan práctica como inesperada: sacaron una cocina y una garrafa que transportaban, prepararon un asado con un capón y almorzaron en medio de la emergencia climática.

La escena, protagonizada por trabajadores del campo, refleja las dificultades que enfrentan los pobladores rurales durante los temporales patagónicos, cuando los caminos se vuelven intransitables y los arroyos desbordados pueden interrumpir los desplazamientos y las tareas cotidianas.

La crecida del arroyo impidió el avance de la camioneta

Los pobladores intentaron atravesar el arroyo Pilquiniyeo a bordo de una Ford F-100, un vehículo clásico del trabajo rural. Sin embargo, la fuerza de la corriente y el estado del terreno hicieron imposible completar el cruce.

Incluso con cadenas colocadas en las ruedas, la camioneta no consiguió avanzar. El agua y el barro terminaron condicionando la maniobra, en un escenario marcado por las consecuencias del temporal.

Las crecidas repentinas representan un riesgo particular en caminos rurales y zonas de campo, donde los cursos de agua pueden cambiar sus condiciones de manera rápida y dificultar el acceso a parajes alejados.

Siete horas de espera y una solución bien patagónica

Con el paso de las horas, la espera se extendió por más de siete horas. El grupo llevaba consigo una cocina, una garrafa y un capón, elementos que terminaron convirtiendo una situación complicada en una oportunidad para recuperar energías.

En medio del barro, el viento y la lluvia, improvisaron un asado al aire libre. La comida les permitió hacer una pausa antes de retomar las tareas que habían quedado interrumpidas por las condiciones del terreno.

La escena dejó una postal característica de la vida rural patagónica: la capacidad de resolver imprevistos con los recursos disponibles, incluso cuando el clima altera por completo los planes.

El temporal vuelve a poner en foco los caminos rurales

Más allá de la anécdota, el episodio refleja una de las dificultades que enfrentan quienes viven y trabajan en áreas rurales de la Patagonia durante períodos de lluvias intensas.

Cuando los caminos de tierra se saturan de agua, el barro puede reducir la adherencia de los vehículos y volver intransitables sectores que habitualmente se utilizan para trasladarse entre establecimientos rurales. A esto se suman los arroyos crecidos, que pueden interrumpir los cruces y complicar la conectividad.

En zonas alejadas de los centros urbanos, estas condiciones también pueden dificultar el acceso a servicios esenciales, el traslado de mercadería y el desarrollo de actividades productivas.

Por eso, aunque la historia del asado tenga un costado pintoresco, el contexto es el de una emergencia climática que exige precaución. No se recomienda intentar cruzar arroyos desbordados ni caminos cubiertos por corrientes de agua, aun cuando se disponga de vehículos preparados para terrenos difíciles.

Una escena que resume la vida en el campo

La historia de los pobladores varados cerca del Cerro Chávez combina dos dimensiones de la vida rural: las dificultades que impone el clima y la necesidad de adaptarse a circunstancias inesperadas.

La cocina, la garrafa y el capón que transportaban en la Ford F-100 se transformaron en recursos clave para atravesar la larga espera. En vez de quedarse únicamente con el contratiempo, aprovecharon lo que tenían a mano para alimentarse y continuar con su jornada.

La imagen resume una forma de afrontar las dificultades que suele asociarse con el trabajo de campo: paciencia, ingenio y capacidad de adaptación ante un entorno que no siempre permite cumplir con los tiempos previstos.

Qué se sabe sobre la situación

El grupo quedó varado al intentar cruzar el arroyo Pilquiniyeo durante el temporal que afecta a la Región Sur de Río Negro. Tras más de siete horas, preparó un asado y retomó sus tareas.

La información disponible no precisa la hora exacta del episodio ni confirma si la camioneta logró atravesar el arroyo posteriormente, si recibió asistencia o si hubo otros vehículos afectados en el sector.

La evolución del temporal y el estado del curso de agua serán determinantes para conocer las condiciones de circulación en la zona. Hasta contar con información oficial o una actualización de los protagonistas, no corresponde dar por normalizado el cruce.