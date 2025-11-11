Al igual que sucedió en el Alto Valle con el granizo que destrozó todo, la Línea Sur de Río Negro fue devorada por un intenso temporal de lluvia y viento que se había anunciado con un alerta amarilla. Las tormentas que azotaron la región desde hace horas obligaron al corte de caminos, pasos rurales y rutas provinciales, por el que cientos de vecinos aislados y a las autoridades en estado de alerta.

Desde las distintsas áreas del gobierno provincial, se difundieron las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas y vientos intensos que afecta a localidades como El Cuy, Roca, Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó, entre otras. Y como se había anunciado, la tormenta fue muy intensa. La gran cantidad de agua caída se llevó por delante la ruta Provincial 6, a la altura del paso Yao Yao, donde la crecida del arroyo convirtió el asfalto en un río sin ley.

Desde Vialidad Rionegrina confirmaron el corte del tramo Jacobacci-Colán Conhué. Y no es el único. La ruta Provincial 67 y la ruta Provincial 6, en el empalme con la ruta Provincial 8 hacia Mencué, solo permiten el paso de vehículos 4x4.

En medio de la tormenta, una docente que intentaba llegar a su destino debió regresar a Colán Conhué, vencida por la fuerza del agua. Su historia, mínima y silenciosa, resume el drama de una región que cada vez que llueve se convierte en un laberinto sin salida.

La ruta Provincial 74, entre Cerro Policía y Aguada Guzmán, sigue transitable, pero con extrema precaución.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios. Pero en la Línea Sur, lo innecesario es relativo. Porque cuando el único médico está a 80 kilómetros, cuando el almacén más cercano queda del otro lado del arroyo, cada viaje es urgente. Cada ruta cortada es una historia que no llega a destino.