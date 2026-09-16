Bariloche se convertirá entre este miércoles y el 20 de septiembre en el epicentro de la música patagónica con la realización de dos propuestas que confluyen en un mismo objetivo: impulsar la circulación, la profesionalización y la proyección de los proyectos musicales de la región. Organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro, el Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA) ofrecerá cinco días de programación con 25 conciertos en seis escenarios y entrada libre y gratuita.

La grilla incluirá desde folklore, tango y jazz hasta trap, rock-pop, candombe y música académica, con la participación de artistas como Chango Spasiuk, Hamilton de Holanda y Alba Carmona, además de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, el Coro Polifónico Nacional y numerosas propuestas nacionales, internacionales y rionegrinas.

En paralelo, el Mercado de Música Patagónico reunirá a músicos, programadores, productores y referentes de la industria de Argentina y Latinoamérica. La iniciativa busca generar oportunidades concretas de profesionalización y circulación para los proyectos de la región, a través de showcases, rondas de vinculación, talleres y conversatorios.

Grandes figuras nacionales e internacionales se suman a la programación

Ambas propuestas tendrán un punto de encuentro cuando el Mercado forme parte de la programación del FIMBA, generando un puente entre la escena profesional y los escenarios del festival. De esta manera, el público podrá descubrir nuevos artistas mientras se fortalecen las redes de vinculación y circulación.

La articulación expresa una política cultural integral: fortalecer la música no significa solo generar escenarios para tocar, sino también crear condiciones para que los artistas puedan profesionalizarse, establecer redes, acceder a nuevos circuitos y proyectar sus carreras. Durante cinco días, Bariloche será mucho más que el escenario de grandes conciertos: será un espacio de encuentro para la música que se produce en Río Negro, la Patagonia, Argentina y Latinoamérica.