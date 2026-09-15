La ciudad de Bariloche se ilusionó con un supuesto ganador de 24 millones de pesos en la última jugada del Quini Seis. Una subagencia anunció la noticia y hasta medios nacionales se hicieron eco.La ilusión, sin embargo, duró poco. Finalmente, la agencia oficial 75 aclaró que no hubo premio local y que todo fue producto de una confusión.

La información había sido difundida públicamente por responsables de una subagencia, quienes interpretaron erróneamente los datos recibidos tras el sorteo. Lille Enevoldsen, titular de la agencia oficial, explicó en diálogo con Radio Seis: “Debo rectificar esta información. La subagencia es nueva y malinterpretó los códigos. No hubo un ganador barilochense en la modalidad sale o sale”.

Enevoldsen detalló que, tras cada sorteo, la agencia recibe el listado oficial con los números de cupón y los montos adjudicados. En los casos de premios superiores a 3,5 millones de pesos, el apostador debe presentar una declaración jurada para acreditarse como ganador. En esta ocasión, no se registró ningún premio en Bariloche.

“No hubo en el sorteo del Quini Seis un ganador en Bariloche. Lamentablemente todo fue producto de una confusión”, subrayó el titular de la agencia, quien pidió que la información sea verificada siempre en la instancia oficial antes de difundirse.

La aclaración puso fin a las especulaciones que se habían generado en la ciudad respecto de un supuesto apostador que no se había presentado a cobrar el premio.La confusión dejó a la ciudad sin millonario, pero con una anécdota que se convirtió en tema de conversación en cafés y redes sociales: el premio fantasma que nunca existió.