El proyecto Calcatreu volvió a poner el foco en el empleo para trabajadores rionegrinos. En una nueva mesa institucional de trabajo, el Gobierno provincial y los distintos sectores involucrados avanzaron con nuevos acuerdos que incluyen siete búsquedas laborales, capacitación y seguimiento de las incorporaciones ya comprometidas.

La principal novedad del encuentro fue la apertura de siete nuevos puestos de trabajo con prioridad para perfiles locales. Las búsquedas incluyen chofer categoría D4, instructor de perforación, instructor líder de brigada de emergencia, supervisor de construcciones, asistente IT, operador multifunción y técnico de fundición.

Además, se confirmó que el programa de capacitación comenzará en octubre y será uno de los ejes centrales de la agenda de trabajo. La propuesta apunta a preparar trabajadores de la provincia para cubrir los distintos perfiles que puedan requerirse durante las diferentes etapas del proyecto.

La mesa también permitió revisar qué ocurrió con las 30 incorporaciones de trabajadores rionegrinos acordadas anteriormente. En ese punto se avanzó sobre las altas tempranas y los perfiles que habían sido definidos durante las últimas semanas, con el objetivo de seguir ampliando la participación de mano de obra de la provincia.

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la seguridad laboral. Los representantes analizaron las condiciones de higiene y seguridad dentro del proyecto y acordaron continuar con las acciones necesarias para garantizar que las tareas se desarrollen bajo condiciones adecuadas durante las distintas etapas de Calcatreu.

El Gobierno provincial anticipó que continuará participando de estas reuniones y realizando el seguimiento de los compromisos asumidos. La Secretaría de Trabajo mantendrá presencia territorial y tareas de fiscalización, con el objetivo de que el desarrollo del proyecto tenga impacto en Ingeniero Jacobacci y en toda la Región Sur, especialmente a través del empleo y la formación.

Del encuentro participaron el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado; el secretario de Minería, Joaquín Alberastain Oro; representantes gremiales, de la empresa contratista, de la comunidad mapuche y autoridades provinciales y locales.