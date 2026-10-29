Bariloche se prepara para una elección que va mucho más allá de las urnas: este domingo 1 de noviembre, 115.378 electores estarán habilitados para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares que tendrán la responsabilidad de revisar y actualizar la Carta Orgánica Municipal. La competencia tendrá 13 listas, otros 15 convencionales suplentes en juego y un operativo electoral que incluirá 47 establecimientos, 333 mesas y 666 autoridades convocadas para garantizar el desarrollo de los comicios.

La cifra del padrón refleja la dimensión de una elección que involucra a la ciudad más poblada de Río Negro. Según los datos de la Junta Electoral Municipal, el número de electores creció un 6,74% respecto de las elecciones municipales de 2023. Del total de personas habilitadas, 1.724 son ciudadanos extranjeros incorporados al padrón, que también podrán participar de la votación. En aquellas elecciones, el actual intendente Walter Cortés ganó con apenas el 19,64% de los votos (12.993), segunda quedó la entonces gobernadora Arabela Carreras, con 15.30% (10.119) y tercero quedó el voto en blanco, con 13.56% (8.973).

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés cerraron la alianza "Estamos haciendo Bariloche"

Pero detrás de los números hay una decisión institucional de peso. La Carta Orgánica establece las reglas fundamentales de funcionamiento del municipio, las atribuciones de sus autoridades y distintos mecanismos de participación ciudadana. Por eso, quienes resulten elegidos tendrán la tarea de discutir qué aspectos de esa norma deben actualizarse y cuáles serán las reglas que ordenarán la vida política e institucional de Bariloche.

La elección, además, llega en un escenario de fragmentación política. Son 13 los espacios que competirán por integrar la Convención, entre alianzas partidarias, fuerzas provinciales y agrupaciones vecinales. La oferta electoral incluye al oficialismo municipal, sectores del peronismo, La Libertad Avanza, el radicalismo y distintas expresiones de izquierda y del vecinalismo.

En ese mapa también se juega una pulseada que excede los límites de Bariloche. Los acuerdos construidos para esta elección, las dificultades para reunir a sectores del peronismo y las estrategias de las fuerzas libertarias y provinciales forman parte de una disputa que los dirigentes ya observan con vistas a 2027. Sin embargo, el resultado de una elección municipal no será necesariamente un anticipo de lo que sucederá en los comicios provinciales.

333 mesas y una boleta para definir la Convención

Para organizar la votación, la Junta Electoral Municipal dispuso 47 establecimientos distribuidos en 13 circuitos electorales. En cada una de las 333 mesas habrá, en promedio, unos 350 electores. Además, fueron convocadas 666 autoridades de mesa, con una compensación de 150 mil pesos por su tarea, que será financiada por el Gobierno de Río Negro mediante un acuerdo con la Municipalidad.

La jornada se desarrollará con Boleta Única de Papel. Cada elector recibirá una papeleta y deberá marcar con una cruz o un tilde la lista elegida. Después tendrá que doblarla con las opciones hacia adentro y depositarla en la urna. Como solo se votará una categoría electoral, se espera que el recuento sea más sencillo que en comicios donde se eligen distintos cargos.

La organización también contempla boletas en sistema braille para facilitar la participación de personas ciegas o con disminución visual. La Policía de Río Negro tendrá a su cargo tareas vinculadas con la seguridad del comicio, además del traslado y la custodia de las urnas.

LLA y el PRO conformaron La Libertad Avanza en Bariloche

Las 13 listas

"Estamos Haciendo Bariloche", alianza conformada por Partido Unión y Libertad del intendente Cortés y Juntos Somos Río Negro, que lleva en primer término a la asesora letrada municipal Yanina Sánchez.

"Fuerza Bariloche", coalición integrada por el PJ, Incluyendo, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Comunidad Organizada y Tres Banderas, encabezada por la exdefensora del Pueblo, Andrea Galaverna.

"La Libertad Avanza en Bariloche", un frente que agrupa pormprimera vez en la provincia a La Libertad Avanza y al PRO, junto con el MAD, Bariloche Unido, y Creo, el partido de Anibal Tortoriello, liderada por Martín Govetto.

"Acuerdo Cívico x Bariloche", alianza que reúne a la Coalición Cívica-ARI y a la UCR, postulando al exintendente Marcelo Cascón.

"+ Bariloche Sumar Sur", la sociedad electora entre Frente Renovador, el partido SUR y SUMAR, que propone en primer lugar al exlegislador Alejandro Ramos Mejía.

"Frente de Izquierda por el Socialismo", encabezado por Rodolfo Sánchez.

"Frente de Izquierda de los Trabajadores", conformado por PTS-MST, liderado por Alhue Gavuzzo.

"Primero Río Negro", el partido de Ariel Rivero, qu elleva en la parte superior de la lista a Carlos Aristegui.

"Podemos Bariloche", con el exconcejal Pablo Chamatrópulos.

"Seamos Futuro", liderada por Lihue Bariggi

"Nuestra Identidad Ciudadana", que postula a Exequiel Ojeda

"Partido Vecinal", encabezado por Norberto Rodríguez

"Movimiento Vecinal por Bariloche", que encabeza el ex diputado nacional Osvaldo Nemirovsci.