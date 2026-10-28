El caso que sacudió al hospital Dr. Ernesto Accame de Allen en mayo de 2025 dio un nuevo paso judicial: el médico acusado de exigir dinero a cambio de una intervención quirúrgica quedó a las puertas del juicio oral y público. La Fiscalía sostiene que pidió medio millón de pesos a una paciente y que, dos días después, recibió $350.000 de su madre. Ahora, la acusación buscará respaldar los hechos con audios, videos, pericias telefónicas y testimonios.

La historia había salido a la luz el año pasado, cuando se hizo pública la acusación hacia un cirujano del hospital público de Allen era investigado por el cobro de dinero para realizar una operación de vesícula. En aquel momento, la denuncia de la familia puso bajo la lupa una situación especialmente delicada: la exigencia de un pago para acceder a una práctica médica en un establecimiento que debe garantizar la atención pública.

Según la reconstrucción presentada ahora por la fiscal jefe Belén Calarco, el episodio ocurrió en marzo de 2025. El médico, en su condición de funcionario público, habría llamado por teléfono a la paciente y le habría reclamado $500.000 como condición para realizarle la cirugía. La acusación sostiene que el pedido no quedó solamente en una conversación: dos días después, el profesional aceptó $350.000 de la madre de la mujer, como parte del monto solicitado.

La diferencia entre lo reclamado inicialmente y el dinero que habría recibido fue de $150.000. Sin embargo, el eje de la causa no pasa solamente por la suma involucrada, sino por la conducta que la Fiscalía le atribuye al profesional: haber utilizado su posición dentro del sistema público de salud para exigir un pago vinculado con una intervención quirúrgica.

La investigación había trascendido en mayo del año pasado, cuando se conoció la apertura de actuaciones administrativas y la existencia de una denuncia penal. Desde entonces, el expediente avanzó hasta llegar a una instancia clave: la audiencia de control de acusación, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó que se tenga por presentada la prueba que pretende utilizar durante el debate.

La calificación legal es incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales agravadas, en concurso ideal. La Fiscalía sostiene que el médico incumplió las obligaciones propias de su cargo y exigido dinero de manera indebida. Se trata de delitos que deberán ser examinados durante el juicio, sin que la acusación implique que la responsabilidad penal ya esté probada.

Entre las pruebas anunciadas aparecen elementos que podrían resultar centrales para reconstruir lo ocurrido. La paciente declarará sobre la presunta exigencia de dinero y también se incorporarán videos y audios que ella aportó a la investigación. A eso se sumarán las pericias realizadas a los teléfonos celulares, cuyos resultados serán explicados por integrantes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), dependiente del Ministerio Público.

Además, la Fiscalía convocará a familiares de la paciente y a integrantes del hospital, entre ellos su directora y la jefa de Atención Médica. También está prevista la declaración del instructor sumariante de la Junta de Disciplina de la provincia, quien deberá aportar información sobre el expediente administrativo abierto por el Ministerio de Salud.

La causa también tendrá que atravesar la discusión sobre qué elementos se incorporarán efectivamente al debate. A pedido del juez interviniente, Alejandro Pellizón, la Fiscalía y el defensor particular del médico se comprometieron a arribar a convenciones probatorias, acuerdos sobre hechos o circunstancias que ambas partes acepten y que podrían no necesitar una prueba adicional durante el juicio.

Por ahora, el Ministerio Público no informó la fecha en que se realizará el debate oral y público, que estará a cargo de un tribunal unipersonal. Lo que sí quedó expuesto es que el caso que comenzó con una denuncia por el cobro de una cirugía dejó atrás la etapa inicial de investigación y avanza hacia una instancia en la que las pruebas deberán ser examinadas ante la Justicia.