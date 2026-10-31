San Carlos de Bariloche tendrá este domingo una elección que excede largamente la conformación de una Convención Constituyente. Los 115.378 vecinos habilitados para votar definirán quiénes serán los 15 convencionales titulares y sus respectivos suplentes, pero el resultado también funcionará como una primera fotografía del escenario político local. Con 13 listas en competencia, los partidos pondrán a prueba sus estructuras, sus liderazgos y su capacidad para seducir a un electorado que volverá a ser decisivo cuando llegue la pelea por los cargos municipales, provinciales y nacionales de 2027.

La convocatoria tiene un objetivo institucional concreto: revisar la Carta Orgánica Municipal, la norma que establece las reglas de funcionamiento de la ciudad. La última actualización fue en 2006 y, desde entonces, Bariloche atravesó transformaciones demográficas, económicas, urbanísticas y políticas que alimentaron la discusión sobre la necesidad de adecuar su principal instrumento institucional. Los convencionales tendrán en sus manos esa responsabilidad y deberán debatir qué ciudad quieren proyectar para los próximos años.

Sin embargo, la política no suele mirar una elección solamente por lo que se vota. Y esta vez tampoco será la excepción. Aunque no se disputan cargos ejecutivos ni bancas del Concejo Municipal, las principales fuerzas saben que los resultados pueden convertirse en una herramienta para medir fuerzas, establecer jerarquías internas y comenzar a definir quiénes estarán mejor posicionados para la próxima batalla electoral. Una buena elección puede fortalecer liderazgos; un resultado adverso, en cambio, puede abrir discusiones que algunos preferirían postergar.

En ese escenario, las 13 listas representan mucho más que una oferta electoral. Detrás de cada boleta hay espacios que buscan ganar representación, instalar dirigentes y demostrar que conservan capacidad de convocatoria. También hay sectores que intentarán aprovechar la elección para ganar visibilidad y meterse en una discusión política que, aunque todavía tiene a 2027 en el horizonte, ya comenzó a jugarse.

La disputa tendrá, además, una particularidad: la Convención Constituyente no será un organismo para repartir cargos de gestión, sino un ámbito donde se discutirán las reglas que ordenan la vida municipal. Por eso, el peso de cada fuerza dentro de ese cuerpo tendrá una importancia especial. No será lo mismo contar con una representación amplia que quedar relegado a una presencia testimonial. La cantidad de convencionales que consiga cada espacio será determinante para su capacidad de intervenir en los debates y construir acuerdos.

Pero para ser electo, cómo mínimo deberán acceder al 5% de los votos.

Mientras tanto, los partidos también harán su propia lectura de los números. La participación electoral será una de las primeras señales. En una elección que no define quién ocupará la Intendencia ni cómo quedará integrado el Concejo, el nivel de concurrencia a las urnas puede convertirse en un indicador del interés ciudadano y de la capacidad de movilización de las estructuras políticas. Para algunos dirigentes, conseguir que sus votantes concurran será casi tan importante como el resultado final.

333 mesas en 47 escuelas

La jornada tendrá 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos y contará con 666 autoridades de mesa. La votación se realizará entre las 8 y las 18, mediante el sistema de Boleta Única de Papel. Los electores deberán presentarse con el documento habilitado y consultar previamente el padrón definitivo para verificar dónde les corresponde votar.

Además, el municipio dispuso el transporte urbano gratuito entre las 8 y las 19, mientras que habrá restricciones de tránsito en sectores del Centro Cívico. También regirán las disposiciones correspondientes a la veda electoral, incluida la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el período establecido por la normativa.

Las 13 listas