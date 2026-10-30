A horas de las elecciones a convencionales, la página oficial de la Municipalidad de Bariloche fue hackeada y apareció intervenida con un mensaje dirigido a la dirigencia política. El autor modificó la publicación de una licitación para comprar alimentos destinados a despensas comunitarias y dejó una advertencia: “El poder público no es propiedad privada”. El ataque se conoció este jueves y recordó un episodio similar ocurrido el año pasado en el sitio del EMPROTUR.

El hacker mostró en sus historias de Instagram cómo ingresó al panel de administración de bariloche.gov.ar, donde se gestionan noticias, banners, licitaciones, trámites y eventos. “¿Me extrañaron? Había olvidado la contraseña de esta cuenta”, escribió sobre una captura, en la que etiquetó a Bache3000 y El Zorro Verde.

El lugar elegido para dejar el mensaje fue la publicación de la Licitación Privada N° 032/26, destinada a la compra de alimentos para despensas comunitarias, con un presupuesto oficial de $183 millones. El procedimiento, correspondiente al expediente 103/26, había sido publicado el 26 de octubre. Sobre el texto original, el intruso incorporó su firma y una extensa proclama política. En otra captura advirtió: “No aprenden más”.

El mensaje está dirigido “a quienes gobiernan, a quienes deciden y a quienes todavía confunden el poder con la impunidad”. Allí sostiene que la función de los funcionarios es “responderle a la gente. No servirse de ella” y reclama que los ciudadanos no necesiten contactos ni influencias para obtener atención. “Un ciudadano no debería necesitar influencia para recibir atención. Debería alcanzarle con tener derechos”, escribió.

En otro tramo, cuestionó a la dirigencia política: “Los gobernadores no son dueños de las provincias. Los intendentes no son dueños de las ciudades. Los funcionarios no son dueños de los recursos públicos”. También reclamó información clara, decisiones que puedan explicarse y gastos que puedan revisarse. El cierre fue contundente: “No les estamos pidiendo un favor. No estamos pidiendo un lugar en su mesa. Estamos exigiendo que cumplan con el trabajo para el que fueron elegidos”.

La identidad del autor sigue siendo un misterio. El perfil de Instagram, identificado como v01d.1337, se presenta como “VOID | CYBERSECURITY”, tiene alrededor de 12.000 seguidores y en su descripción afirma: “Rompo sistemas, no por maldad... por verdad”. El año pasado, un usuario al que se atribuyó la misma identidad había vulnerado la página oficial del EMPROTUR y dejado un mensaje de protesta contra el Gobierno.

En sus historias, además, consultó a sus seguidores si querían que publicara tutoriales y noticias sobre ciberseguridad. Hasta el momento, las capturas difundidas no permiten establecer cómo se produjo el acceso al sistema municipal ni si hubo otras modificaciones en el sitio.