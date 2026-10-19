Pidieron informes sobre Portezuelo Grande ante el riesgo de crecidas por el fenómeno de El Niño

Los efectos del fenómeno de El Niño sobre las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro volvieron a encender las alarmas en Río Negro. En ese contexto, el presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto para exigir información sobre el estado de las obras de seguridad pendientes en la presa Portezuelo Grande y los riesgos asociados a eventuales crecidas extraordinarias

El planteo se apoya en informes técnicos y pronósticos climáticos que anticipan un escenario de precipitaciones por encima de lo normal en distintas regiones del país durante los próximos meses. Según el legislador, resulta indispensable conocer el grado de cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó ejecutar obras de seguridad en esa infraestructura hace más de 17 años.

El impacto también podría alcanzar a Río Negro

Acevedo remarcó que la situación no involucra únicamente a Neuquén. Aguas abajo del Complejo Cerros Colorados se ubican varias localidades rionegrinas que podrían verse afectadas ante una eventual crecida extraordinaria del río Neuquén. Entre ellas mencionó a Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y General Roca, donde viven miles de personas y se concentra una parte importante de la producción frutícola provincial.

El legislador sostuvo que están en juego viviendas, infraestructura vial, establecimientos productivos y sistemas de servicios esenciales que sostienen gran parte de la actividad económica del Alto Valle.

Piden precisiones sobre obras y alertas

El proyecto solicita a la Secretaría de Energía de la Nación que informe cuáles son las obras ejecutadas, qué tareas permanecen pendientes y qué partidas presupuestarias fueron asignadas para garantizar la seguridad de la presa.

También requiere información al Servicio Meteorológico Nacional sobre los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño 2026-2027 y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas sobre la vigencia de las recomendaciones técnicas emitidas para mitigar riesgos hidrológicos.

Según argumentó Acevedo, la preocupación se profundizó a partir de informes que advierten sobre la vulnerabilidad existente frente a una crecida extraordinaria del río Neuquén.

En los fundamentos del proyecto, el legislador recordó que en 2006 el sistema estuvo muy cerca de atravesar una situación crítica luego de varios días de precipitaciones persistentes en la cuenca.

A partir de aquel episodio, la Corte Suprema dispuso la ejecución de obras de seguridad en Portezuelo Grande. Sin embargo, según plantea la iniciativa, todavía persisten interrogantes sobre el grado de avance de esas intervenciones y sobre la preparación existente para responder ante un evento climático extremo.