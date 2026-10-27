La búsqueda de Raúl Moyano, el exdocente rural de Río Negro de 59 años desaparecido desde el 12 de octubre, tiene un nuevo punto de atención. Dos activaciones de su celular llevaron a concentrar los próximos rastrillajes en el sector sudeste del cerro Ñuñorco, una zona de quebradas y vegetación cerrada. Mientras se prepara la llegada de una brigada especializada de la Policía de Mendoza, su familia encontró un libro de supervivencia en su vivienda que podría aportar información para reconstruir qué ocurrió durante su caminata.

El informe de la empresa Movistar permitió orientar los recorridos, aunque las señales no establecen la ubicación exacta del hombre. El operativo, coordinado por la Fiscalía del Centro Judicial Monteros, reúne al Grupo CERO, Gendarmería Nacional, rescatistas, bomberos y baqueanos. Los equipos intentarán revisar el terreno palmo a palmo, con el refuerzo de especialistas acostumbrados a trabajar en alta montaña.

Sin embargo, el clima sigue siendo uno de los principales obstáculos. La niebla, el frío y el barro dificultan los desplazamientos, limitan el uso de drones y condicionan los vuelos en helicóptero. Hernán Parajón, responsable del grupo de rescatistas, describió las dificultades al señalar que, de los 12 días de búsqueda que llevaban, apenas dos habían tenido sol. Una mejora meteorológica podría permitir ampliar los recorridos.

Otra de las referencias clave es la actividad del teléfono de Moyano. Según contó su hijo Matías, el aparato tenía cerca de un 40% de batería cuando salió a caminar y volvió a registrar actividad el miércoles 14 de octubre, dos días después de su desaparición. La señal fue captada por una antena ubicada en Los Sarmientos, pero desde entonces no hubo nuevas comunicaciones ni se encontraron pertenencias del docente.

Moyano había viajado a Tucumán por el aniversario de la muerte de su madre. Desde el sector conocido como El Banquito grabó un video en el que mostró las condiciones de visibilidad y el descenso. La familia cree que la niebla pudo haberlo desorientado hacia la zona de yungas, aunque los rescatistas también consideran la posibilidad de que haya encontrado refugio en una cueva. Ninguna hipótesis fue confirmada.

A la incertidumbre se sumó el hallazgo de un libro de supervivencia en su casa. Matías explicó que el material podría estar vinculado con una capacitación que su padre habría realizado meses atrás en la Universidad Nacional de Río Negro. La familia espera analizarlo para determinar si aporta alguna pista. Mientras tanto, su esposa, Liliana Tunkiewiez, mantiene viva la esperanza de encontrarlo. Con nuevos especialistas, señales telefónicas bajo análisis y un terreno difícil de recorrer, el operativo continúa sin respuestas.