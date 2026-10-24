La búsqueda del docente jubilado Raúl Alfredo Moyano, de 59 años, continúa activa en el cerro Ñuñorco, ubicado en la zona de El Mollar, Tucumán, luego de cumplirse 11 días desde su desaparición. El hombre, oriundo de Bariloche, había salido a realizar una actividad de trekking el pasado 12 de octubre y tuvo el último contacto con su familia cerca de las 17, después de haber alcanzado la cumbre de la montaña.

Desde entonces, un amplio operativo de rescate trabaja en distintos sectores del cerro para intentar encontrar algún rastro que permita conocer qué ocurrió con el docente. Pese al despliegue de los equipos especializados, hasta el momento no hubo novedades sobre su paradero, lo que mantiene la incertidumbre entre familiares y allegados.

La familia y amigos mantienen la esperanza mientras crece la preocupación por el paso del tiempo.

Las tareas se desarrollan en un terreno de extrema complejidad, con quebradas profundas, pendientes pronunciadas, vegetación cerrada y senderos difíciles de identificar. Además, las condiciones climáticas de la zona, con presencia de niebla, viento y lluvias, complican la visibilidad y aumentan las dificultades para los rescatistas.

Para ampliar la búsqueda, parte del personal permanece instalado en sectores altos del cerro y evita los descensos diarios, lo que permite sostener durante más tiempo los rastrillajes. Integrantes de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. ascendieron hasta los 3.500 metros de altura y trabajan en áreas de difícil acceso, mientras el operativo cuenta también con drones, perros especializados y apoyo aéreo cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.

La búsqueda no se detiene: crece la angustia por el docente barilochense desaparecido en el cerro Ñuñorco.

Una de las principales pistas que se analiza es una señal registrada por una antena de telefonía en la zona de Los Sarmientos, que permitió orientar parte de la búsqueda hacia el sector sureste del Ñuñorco Grande. Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de que Moyano se haya desorientado durante el descenso, afectado por la niebla o por la falta de visibilidad.

Con el paso de los días, la angustia crece entre la familia, amigos y allegados del docente barilochense, que siguen con preocupación la evolución del operativo. A pesar de las dificultades del terreno y de los 11 días transcurridos desde su desaparición, los equipos de rescate mantienen activa la búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.