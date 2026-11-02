El presidente de Juntos Somos Río Negro, Rodrigo Buteler, celebró el triunfo obtenido por la lista Estamos Haciendo Bariloche en la elección de convencionales constituyentes y consideró que el resultado representa un respaldo a la gestión del intendente Walter Cortés y al acuerdo político alcanzado entre el Partido Unión y Libertad (PUL) y el oficialismo provincial.

Tras conocerse los resultados, Buteler sostuvo que los barilochenses ratificaron en las urnas una propuesta que apuesta al trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia para impulsar cambios institucionales en la ciudad.

“Bariloche volvió a demostrar que hay un proyecto con identidad propia, con presente y con futuro”, afirmó.

Respaldo a la reforma de la Carta Orgánica

Buteler señaló que la elección también expresa apoyo a la discusión de una nueva Carta Orgánica municipal, proceso para el cual fueron elegidos los convencionales constituyentes. Según planteó, la reforma permitirá debatir herramientas destinadas a modernizar el funcionamiento del municipio y adecuarlo al crecimiento que experimentó la ciudad en los últimos años.

En ese sentido, afirmó que el resultado electoral constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado por la gestión encabezada por Cortés desde el inicio de su mandato.

Una alianza que busca consolidarse

El presidente de JSRN puso especial énfasis en la construcción política compartida entre el oficialismo provincial y el espacio liderado por el intendente barilochense. “Hoy hemos dado un gran paso como alianza política y programática entre Juntos Somos Río Negro y el PUL”, sostuvo.

Además, remarcó que la propuesta fue construida con una identidad propia y enfocada en la realidad provincial, diferenciándose de las fuerzas políticas nacionales.

Reconocimiento a la militancia

Buteler también destacó el trabajo realizado por los equipos de campaña y valoró la participación de militantes, dirigentes y candidatos que recorrieron distintos barrios de la ciudad durante las semanas previas a la elección. En el tramo final de su mensaje, agradeció el compromiso de los integrantes de JSRN en toda la provincia y consideró que el resultado fortalece un proyecto político basado en el trabajo territorial y la cercanía con los vecinos.