El triunfo de la alianza entre Walter Cortés y Alberto Weretilneck en las elecciones de convencionales de Bariloche dejó algo más que una victoria local: con siete de las 15 bancas que se disputaban, el oficialismo se convirtió en la primera fuerza y el gobernador aprovechó el festejo para enviar un mensaje directo a La Libertad Avanza y al peronismo. "Lo local y lo provincial se impone sobre lo nacional", disparó, al destacar que los dos partidos nacionales no consiguieron alcanzar los votos de la alianza ganadora.

La celebración tuvo un protagonista indiscutido: el intendente Cortés. Sin embargo, la presencia de Weretilneck le dio al resultado una dimensión política que excede los límites de Bariloche. El gobernador llegó para acompañar al intendente y rápidamente convirtió el festejo en una lectura del escenario provincial, con una interpretación que apunta directamente a las fuerzas que buscan disputar poder desde sus estructuras nacionales.

"Es un gran respaldo de los barilochenses para lo que viene siendo en estos casi tres años de gestión", sostuvo Weretilneck, quien interpretó el resultado como una ratificación del rumbo que lleva adelante el gobierno municipal. Para el mandatario, más allá de las particularidades de una elección de convencionales, durante la campaña se discutió la continuidad de un modelo de gestión y la necesidad de darle a Cortés nuevas herramientas para profundizar sus políticas.

La verdad que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos, también habla claramente que lo local y lo provincial se impone sobre lo nacional

Pero el gobernador fue más allá. Cuando se refirió al desempeño de las fuerzas opositoras, dejó una de las definiciones políticas más fuertes de la noche. "La verdad que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos, también habla claramente que lo local y lo provincial se impone sobre lo nacional", afirmó. La frase no pasó inadvertida: Weretilneck utilizó el resultado de Bariloche para marcarles la cancha a dos espacios que tienen aspiraciones de protagonismo en la provincia.

En ese mensaje hay una lectura que excede la Convención Municipal. El gobernador reivindicó una construcción política propia, apoyada en dirigentes territoriales y acuerdos locales, frente a las estructuras partidarias que responden a conducciones nacionales. Bariloche se convirtió así en el escenario elegido para exhibir que la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL puede competir electoralmente sin depender de los sellos tradicionales de la política argentina.

Además, Weretilneck destacó el peso de la gestión como explicación del resultado. Mencionó las obras realizadas por el Municipio y la Provincia, pero también puso el acento en la presencia cotidiana en los barrios, el contacto con los vecinos y la atención de sus demandas. "Estar todo el día en la calle, escuchar, atender, ponerse en el lugar del otro, respetar al otro", enumeró cuando le preguntaron qué había valorado la ciudadanía.

En ese sentido, buscó dejar en claro que el triunfo no debe generar triunfalismo. "Un triunfo no marea a nadie", advirtió, antes de señalar que el resultado obliga a seguir trabajando y a mejorar la gestión. Sin mencionar candidaturas ni adelantar definiciones electorales, también reconoció que los referentes de otros partidos provinciales seguramente observarán con atención lo ocurrido en Bariloche. Una señal de que el resultado ya comenzó a jugar en la discusión política de cara a 2027.

Modificar el funcionamiento del municipio

Por su parte, Cortés agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó que cerca del 50% del padrón haya concurrido a votar, pese al frío y a las distintas alternativas electorales. El intendente puso el foco en el futuro de la Carta Orgánica y en el papel que tendrá Yanina Sánchez, representante del oficialismo, dentro de la Convención. Para el jefe comunal, la reforma será determinante para modificar el funcionamiento del municipio y avanzar con su proyecto de ciudad.

"Uno puede tener ganas de hacer cosas, pero cuando muchas veces hay una Carta Orgánica que no te permite y que todo enrieda y que todo burocratiza, es muy difícil", sostuvo. Cortés volvió a cuestionar las limitaciones que, según su mirada, impone la normativa vigente y planteó que necesita una estructura institucional que le permita ejecutar sus políticas con menos obstáculos.

Entre sus propuestas, mencionó la posibilidad de destinar el 40% de los ingresos municipales a la obra pública y avanzar en un achicamiento del Estado. "Seguramente Bariloche se va a vivir mejor", aseguró, al vincular esos cambios con su compromiso hacia los sectores más humildes y los vecinos que, según expresó, esperan respuestas que nunca llegan.

El intendente también volvió sobre las críticas que recibió durante la campaña y cuestionó a sus adversarios por concentrarse en cuestiones personales en lugar de presentar propuestas. Defendió la campaña de su espacio y sostuvo que los vecinos acompañaron las iniciativas que llevó adelante el oficialismo. Sobre las denuncias y los cuestionamientos personales, planteó que sea la Justicia la que determine las responsabilidades.