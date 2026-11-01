Bariloche cerró las urnas y ahora todas las miradas están puestas en el escrutinio. La elección para definir quiénes ocuparán los 15 lugares titulares de la Convención Municipal terminó a las 18, luego de una jornada que comenzó con números de participación relativamente bajos, pero que fue tomando otro ritmo durante la tarde, sin embargo apenas rondó la mitad del padrón.

Ese crecimiento modificó el panorama que se observaba al mediodía. Cerca de las 13, los cálculos de las fuerzas políticas y las fiscalías generales ubicaban la concurrencia entre el 20% y el 25%, con establecimientos que todavía mostraban escaso movimiento. Sin embargo, durante las horas siguientes comenzó a llegar una mayor cantidad de vecinos y el porcentaje dio un salto que permitió proyectar un cierre cercano al 50%.

La comparación con las elecciones municipales de 2023 aparece como una referencia para dimensionar la participación que fue del 60%. Si finalmente se confirma una concurrencia en ese porcentaje, la elección de convencionales habrá terminado con un nivel de asistencia bastante menor al de aquellos comicios para elegir intendente. De todos modos, la cifra definitiva deberá surgir de los datos oficiales del escrutinio.

Pero la recuperación no fue pareja en toda la ciudad. A las 16, algunos establecimientos de la zona sur ya superaban el 52% de participación, mientras que en sectores del Centro y el Oeste los registros se ubicaban entre el 40% y el 42%. Esa diferencia mostró que la concurrencia tuvo comportamientos distintos según los barrios y las escuelas habilitadas.

La elección se desarrolló en 47 establecimientos, donde funcionaron 333 mesas para recibir a los 115.378 electores habilitados. Los vecinos utilizaron el sistema de Boleta Única de Papel para elegir a los representantes que tendrán la responsabilidad de discutir posibles modificaciones a la Carta Orgánica Municipal, cuya última reforma se realizó en 2006.

En materia de seguridad, el operativo desplegado por la Policía de Río Negro involucró a 201 efectivos distribuidos en los establecimientos y distintos circuitos electorales. La jornada transcurrió sin incidentes generalizados, aunque hubo un episodio durante las primeras horas de la mañana que terminó con un hombre detenido en el sector céntrico.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20, cuando el sujeto provocó disturbios y agredió a un efectivo policial. La Fiscalía dispuso su detención por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Fue la principal novedad policial informada durante el desarrollo de los comicios.

Además, las últimas horas de votación coincidieron con el Superclásico entre Boca y River, que comenzó a las 15 y se extendió hasta pasadas las 17. En al menos uno de los establecimientos se observó una circulación reducida durante ese tramo de la tarde, aunque no existen elementos suficientes para determinar si el partido tuvo incidencia en la participación general.

Ahora, con las mesas cerradas, comienza otra instancia de la elección. El escrutinio permitirá conocer cómo se distribuyeron los votos entre las fuerzas políticas y qué espacios conseguirán representación en la Convención Municipal. La expectativa ya no está en cuántos vecinos fueron a votar, sino en quiénes lograron reunir los respaldos necesarios para sentarse a discutir el futuro institucional de Bariloche.