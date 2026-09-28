El proyecto Calcatreu vuelve a poner a la minería en el centro de la escena rionegrina con números que amplían considerablemente su horizonte. Una nueva evaluación económica preliminar presentada por Patagonia Gold proyecta unos 16 años de vida útil, con una producción acumulada de 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata.

El estudio también calcula un Valor Actual Neto después de impuestos de aproximadamente US$334 millones, tomando una tasa de descuento del 10%, y una Tasa Interna de Retorno del 282%. La estimación fue realizada con precios de referencia de US$3.500 por onza de oro y US$35 por onza de plata.

Para poner en marcha el proyecto se calcula un requerimiento inicial de capital de US$52,5 millones, de los cuales la empresa informó que unos US$30,7 millones ya fueron invertidos durante 2025. El plan minero contempla actualmente cinco depósitos: Veta 49, Nelson, Belén, Piche Sur y Castro Sur.

Pero los números todavía podrían crecer. Patagonia Gold informó que existen otras estructuras mineralizadas y objetivos de exploración dentro del distrito Calcatreu, mientras que los depósitos incluidos en la estimación actual permanecen abiertos a una posible expansión en profundidad y a lo largo de su extensión.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que la proyección de 16 años permite pensar en un desarrollo de largo plazo para la Región Sur, con eje en empleo, capacitación y proveedores locales. La Provincia señaló además que en Calcatreu se exige el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local y controles laborales y de seguridad.

El proyecto, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci, aparece así con una nueva dimensión económica: una operación proyectada para 16 años, cientos de miles de onzas de oro, millones de onzas de plata y nuevas áreas que todavía podrían ampliar los recursos del yacimiento. Todo, por ahora, dentro de las proyecciones de una evaluación preliminar que deberá atravesar las próximas etapas de desarrollo del proyecto.