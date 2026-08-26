Río Negro y Patagonia Gold alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto por la contratación de mano de obra local y reactivar las actividades en el proyecto minero Calcatreu, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci, luego de casi una semana de suspensión. El entendimiento contempla nuevas incorporaciones de trabajadores rionegrinos, la capacitación de otros 30 postulantes, controles sobre higiene y seguridad y una condición clave: antes de buscar personal en otras provincias, la empresa deberá agotar las posibilidades de contratación de trabajadores de Río Negro a través del Servicio de Empleo.

El acuerdo será formalizado en Jacobacci y permitirá que la actividad vuelva a ponerse en marcha, aunque con la Provincia manteniendo la lupa sobre Calcatreu. La suspensión había sido dispuesta por la Secretaría de Trabajo luego de cuestionar el cumplimiento del esquema de contratación de mano de obra rionegrina y realizar observaciones vinculadas con las condiciones de higiene y seguridad.

Ahora bien, el entendimiento no establece solamente que la minera vuelva a trabajar. Uno de los puntos centrales es la incorporación de nuevos trabajadores de Río Negro, aunque la cantidad definitiva todavía se encuentra bajo negociación entre la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, y el CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven. En cambio, ya quedó definido que 30 trabajadores serán capacitados mediante un programa con formación teórica y práctica, por el que recibirán un estímulo económico.

Pero el punto que más directamente impacta sobre el origen del conflicto es otro. Patagonia Gold deberá utilizar el Servicio de Empleo para buscar trabajadores rionegrinos y no podrá recurrir directamente a personal de otras provincias mientras existan postulantes locales que puedan cubrir los puestos requeridos.

De esta manera, la discusión por la denominada Ley 80/20 vuelve a quedar en el centro de la escena. La normativa establece la prioridad de contratación de trabajadores de Río Negro y fue justamente su incumplimiento el que terminó provocando la intervención de la Secretaría de Trabajo y la paralización de las actividades en Calcatreu.

Por otra parte, el Gobierno provincial también consiguió que la empresa avance con un plan de trabajo para corregir las observaciones vinculadas con higiene y seguridad. La suspensión será levantada de manera provisoria y la cartera laboral continuará monitoreando las condiciones del emprendimiento y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Asimismo, el acuerdo contempla la recuperación de una mesa local de diálogo, con la incorporación de la comunidad mapuche Peñi Mapu, junto con la Provincia, Patagonia Gold, el municipio y los gremios.

El conflicto había escalado la semana pasada, cuando el Gobierno rionegrino decidió frenar las actividades y puso el foco sobre la contratación de trabajadores locales. Desde Trabajo se había señalado un cumplimiento del 71%, mientras que la empresa sostuvo que contaba con 233 empleados directos, de los cuales 175 eran residentes de Río Negro y 109 vivían en Jacobacci, por lo que calculaba un 75% de trabajadores rionegrinos.