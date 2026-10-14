El proyecto minero Calcatreu, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci, volvió a sacudir las proyecciones de la minería en Río Negro con resultados de perforaciones que detectaron concentraciones de oro hasta seis veces superiores al promedio de los recursos medidos e indicados del yacimiento. El hallazgo más destacado registró 15,71 gramos de oro por tonelada en un intervalo de ocho metros y llegó a una concentración extraordinaria de 68,3 gramos en un tramo de apenas un metro, acompañado por una ley de plata que también sobresale. Los nuevos datos alimentan las expectativas de ampliar el potencial de la mina, aunque todavía no se traducen en reservas adicionales confirmadas.

El resultado que encendió las expectativas apareció en Belén Oeste, uno de los sectores que Patagonia Gold explora cerca de Veta 49, el depósito que sostiene la operación minera. Allí, el sondeo BE-032R atravesó ocho metros de roca con un promedio de 15,71 gramos de oro por tonelada y 476,6 gramos de plata. Pero el dato más llamativo apareció al profundizar en el análisis de ese intervalo: cinco metros concentraron 25,45 gramos de oro por tonelada y, dentro de ese tramo, un metro alcanzó 68,3 gramos de oro y 3.209 gramos de plata por tonelada.

Para dimensionar semejante diferencia hay que mirar los números que Calcatreu tenía registrados. La ley promedio de sus recursos medidos e indicados es de 2,53 gramos de oro por tonelada. Es decir, el intervalo de ocho metros detectado en Belén Oeste multiplica por más de seis esa referencia, mientras que el tramo de mayor concentración la supera ampliamente. La ley expresa cuánto metal contiene cada tonelada de roca, pero no significa que todo ese oro pueda recuperarse ni que el resultado se repita en todo el yacimiento. La importancia del hallazgo está en que aparecen sectores de mineralización mucho más ricos que el promedio conocido.

Más perforaciones

Sin embargo, el resultado no se limita a un solo pozo. Patagonia Gold informó que 51 perforaciones realizadas en los sectores Belén y Nelson interceptaron mineralización por encima del umbral de 0,3 gramos de oro por tonelada utilizado para presentar los resultados. En Belén, otro sondeo registró seis metros con un promedio de 6,59 gramos de oro por tonelada, mientras que en Nelson se identificaron 7,7 metros con 3,24 gramos. Además, los trabajos permitieron reconocer una nueva ramificación de veta, denominada Julieta, en el extremo norte de Belén. El conjunto de resultados refuerza el interés por seguir investigando las estructuras mineralizadas alrededor del depósito principal.

Calcatreu registró hasta 68,3 gramos de oro por tonelada y refuerza el potencial minero de Río Negro.

La dimensión del proyecto aparece con mayor claridad cuando se observa lo que todavía falta explorar. Calcatreu abarca un bloque de unas 55.000 hectáreas, pero los trabajos detallados se concentran en menos de 3.000. La empresa identificó más de 20 kilómetros de estructuras hidrotermales, aunque solamente 5,7 kilómetros cuentan con recursos minerales definidos. También detectó alrededor de 32 objetivos de exploración, de los cuales siete tienen recursos cuantificados. El resto necesita más perforaciones o todavía no fue estudiado con suficiente profundidad. Esa superficie pendiente es una de las razones por las que los nuevos resultados adquieren relevancia para el futuro de la explotación.

Cómo sigue la exploración

Por eso, la compañía ya proyecta otros 10.000 metros de perforación durante los próximos doce meses, con el objetivo de comprobar si las zonas de alta ley se extienden y determinar qué otros sectores pueden incorporarse al modelo geológico. Patagonia Gold también anunció la compra de una perforadora propia que espera recibir a fines de noviembre. El equipo le permitiría organizar con mayor flexibilidad las campañas y reducir los costos frente a la contratación de servicios externos. La intención es avanzar sobre las mineralizaciones conocidas y, al mismo tiempo, investigar nuevos objetivos dentro del distrito.

Calcatreu ya dejó atrás la etapa de proyecto sobre el papel: comenzó a lixiviar mineral en abril de 2026 y despachó su primer cargamento de doré en junio. Ahora, mientras la operación avanza, los nuevos resultados abren otra discusión sobre el alcance que podría tener la mina en la Línea Sur. Las perforaciones anunciadas fueron realizadas después de la fecha de corte de la estimación de recursos utilizada en la evaluación económica preliminar y, por eso, todavía no están incorporadas a esos cálculos.