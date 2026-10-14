¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
INCIDENTE FERROVIARIO

Tras el descarrilamiento, suspenden los viajes del Tren Patagónico previstos para este fin de semana

La empresa confirmó que no habrá servicios entre Viedma y Bariloche el viernes 16 ni el domingo 18 de octubre. La medida fue adoptada para avanzar con las reparaciones de la infraestructura dañada por las lluvias que provocaron el descarrilamiento de una locomotora cerca de Sierra Colorada.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 06:43
PUBLICIDAD
La empresa suspendió los servicios del viernes. y domingo para completar los trabajos de reparación de las vías

Luego del descarrilamiento registrado durante la madrugada del martes 13 de octubre entre Sierra Colorada y Los Menucos, el Tren Patagónico suspendió los viajes de pasajeros programados para el próximo fin de semana con el objetivo de completar los trabajos de reparación sobre la infraestructura ferroviaria afectada.

La medida alcanza a los servicios previstos entre Viedma y Bariloche para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre. Desde la empresa indicaron que las tareas continúan en la zona donde se produjo el incidente y que todavía no están garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para retomar la circulación normal.

La locomotora principal de la formación que viajaba por la Región Sur descarriló luego de que las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua provocaran daños sobre el terraplén ferroviario y un levantamiento de las vías. A pesar de la gravedad de la situación, no hubo personas heridas y los pasajeros pudieron completar el viaje mediante un operativo alternativo coordinado por la empresa.

Continúan los trabajos sobre las vías

Desde Tren Patagónico explicaron que, aunque la emergencia inicial fue controlada, todavía resta avanzar con la recomposición definitiva de los sectores dañados para garantizar la seguridad operativa del servicio.

Las cuadrillas técnicas continúan trabajando en la zona afectada mientras se realizan evaluaciones sobre el estado de la infraestructura y las condiciones necesarias para reanudar la circulación ferroviaria.

Qué pasará con los pasajes

La empresa informó que los pasajeros afectados por la suspensión deberán gestionar las reprogramaciones o devoluciones a través de los mismos canales donde realizaron la compra de sus boletos.

Mientras continúan las tareas de reparación, Tren Patagónico aseguró que seguirá comunicando las novedades vinculadas con la recuperación de la infraestructura y la fecha prevista para la normalización del servicio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD