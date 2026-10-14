Luego del descarrilamiento registrado durante la madrugada del martes 13 de octubre entre Sierra Colorada y Los Menucos, el Tren Patagónico suspendió los viajes de pasajeros programados para el próximo fin de semana con el objetivo de completar los trabajos de reparación sobre la infraestructura ferroviaria afectada.

La medida alcanza a los servicios previstos entre Viedma y Bariloche para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre. Desde la empresa indicaron que las tareas continúan en la zona donde se produjo el incidente y que todavía no están garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para retomar la circulación normal.

La locomotora principal de la formación que viajaba por la Región Sur descarriló luego de que las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua provocaran daños sobre el terraplén ferroviario y un levantamiento de las vías. A pesar de la gravedad de la situación, no hubo personas heridas y los pasajeros pudieron completar el viaje mediante un operativo alternativo coordinado por la empresa.

Continúan los trabajos sobre las vías

Desde Tren Patagónico explicaron que, aunque la emergencia inicial fue controlada, todavía resta avanzar con la recomposición definitiva de los sectores dañados para garantizar la seguridad operativa del servicio.

Las cuadrillas técnicas continúan trabajando en la zona afectada mientras se realizan evaluaciones sobre el estado de la infraestructura y las condiciones necesarias para reanudar la circulación ferroviaria.

Qué pasará con los pasajes

La empresa informó que los pasajeros afectados por la suspensión deberán gestionar las reprogramaciones o devoluciones a través de los mismos canales donde realizaron la compra de sus boletos.

Mientras continúan las tareas de reparación, Tren Patagónico aseguró que seguirá comunicando las novedades vinculadas con la recuperación de la infraestructura y la fecha prevista para la normalización del servicio.