Vaca Muerta: Río Negro aprobó una concesión a Phoenix por 35 años con una inversión inicial de US$ 494 millones

El Gobierno de Río Negro oficializó un nuevo avance en Vaca Muerta al aprobar la comercialidad de Confluencia Norte y Confluencia Sur y otorgar a Phoenix Global Resources una concesión de explotación no convencional por 35 años. La iniciativa contempla una inversión de US$ 494,4 millones durante los primeros cinco años, la perforación de 40 pozos horizontales y un desarrollo de largo plazo que podría superar los US$ 3.000 millones.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 917/26, publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, la Provincia dio por concluida la etapa exploratoria y unificó ambos bloques en una sola área denominada Confluencia, con una superficie de 272,22 kilómetros cuadrados. La empresa ya invirtió unos US$ 123 millones en estudios geológicos, sísmicos y de reservorio, además de perforar siete pozos horizontales, tres en Confluencia Norte y cuatro en Confluencia Sur, superando el compromiso inicial de casi US$ 90 millones.

Ahora comienza la etapa en la que los resultados de la exploración deberán convertirse en producción. El decreto aprobó un plan piloto que incluye dos pozos horizontales para caracterizar el área, con una inversión estimada en US$ 13 millones. Además, el programa de explotación para 2027-2031 prevé perforar y terminar 40 pozos y construir una planta de tratamiento, con un desembolso total proyectado de US$ 494,4 millones.

Pero la apuesta energética no termina ahí. El escenario de desarrollo de largo plazo contempla hasta 205 pozos, incluidos los siete ya perforados, e inversiones globales superiores a los US$ 3.000 millones durante aproximadamente 13 años. Se trata de proyecciones sujetas a la ejecución del proyecto: el desafío será transformar esos números en producción efectiva, infraestructura y actividad económica para Río Negro.

La concesión también contempla ingresos directos para la Provincia. Phoenix deberá pagar US$ 5,05 millones por el bono de comercialidad y US$ 650.000 como aporte de infraestructura, además de US$ 1,3 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria. La secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, sostuvo que el objetivo es convertir el potencial energético en producción, inversiones y oportunidades para los rionegrinos.

El desarrollo, sin embargo, deberá cumplir con los controles ambientales e hídricos correspondientes. Cada proyecto requerirá sus estudios de impacto ambiental y deberá respetar las condiciones establecidas por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Departamento Provincial de Aguas.