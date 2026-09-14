El Consejo Escolar de Cipolletti continúa con un plan integral de mantenimiento y obras escolares, que atiende necesidades urgentes y avanza en proyectos de ampliación en su etapa final. La estrategia busca garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa, en un contexto de alta demanda por el volumen de actividad en cada establecimiento.

En la Escuela Primaria 19 se realizaron trabajos de impermeabilización de cañerías, reparaciones de calefacción y luminarias, además de tareas exteriores de pintura y albañilería. El coordinador del Consejo Escolar, Adrián Carrizo, destacó que se reforzó el equipo técnico y se incorporó una máquina de pintura “para llegar a más escuelas con mayor eficacia en menor tiempo”.

Las obras en marcha incluyen la ESRN 161 del Distrito Vecinal, que se encuentra en los pasos finales de aprobación para la instalación de gas, y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 4, con una ampliación de gran magnitud. También se proyectan intervenciones en la ESRN 124 de Las Perlas y en la Escuela Especial 24 de Cipolletti, junto con proyectos ejecutivos para la renovación de baños en las escuelas 258 y 283.

Carrizo recordó que el edificio en Las Perlas fue inaugurado hace unos años ya resultó insuficiente y se trabaja en la operatoria para licitar la ampliación del jardín, obra que había quedado inconclusa con financiamiento nacional y fue retomada por el gobierno provincial.

En paralelo, se incorporaron cámaras de monitoreo en la ESRN 120 y la ESRN 15, mientras se evalúa su instalación en el CET 22 y el CET 9. Además, se preparan tareas propias de la primavera como el desmalezamiento y se organizan intervenciones mayores en distintos establecimientos.

Todas estas acciones forman parte de una política concreta del Gobierno de Río Negro para brindar espacios seguros y cómodos, con planificación hacia el próximo receso de verano y continuidad en el mantenimiento escolar.