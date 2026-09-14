La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el próximo 29 de septiembre retomará la negociación salarial con el Ejecutivo provincial en el contexto de la Mesa de la Función Pública. El gremio pretende debatir el último tramo del año para cerrar el 2026.

En el último acuerdo, se definió utilizar como índice de referencia el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor nacional y el de Viedma, lo que permitió sostener la actualización de haberes en función de la inflación. Otro avance destacado fue la aprobación de la ley de pase a planta permanente para más de 4.200 agentes, el número más grande de los procesos impulsados y acordados por el sindicato en los últimos años.

Sin embargo, desde el gremio docente UnTER cuestionaron la demora en la convocatoria y reclamaron que la discusión salarial se concrete de inmediato. “Paritarias ya. No el 29/9. El Gobierno de Río Negro sigue demorando mientras el salario docente no alcanza para cubrir el costo de vida”, expresaron desde el Consejo Directivo Central.

El sindicato advirtió que "el ajuste no es solo salarial, sino también sobre la salud y los derechos laborales". Señalaron que las auditorías médicas privadas cuestionan licencias, desconocen situaciones de salud y convierten un derecho laboral en un mecanismo de control. “Enfermarnos no puede significar perder salario. Nuestro régimen de licencias se respeta”, remarcaron.

Asimismo, UnTER rechazó la posibilidad de bonos o parches y exigió recomposición real, respeto al régimen de licencias y condiciones de trabajo que no enfermen. “El Gobierno eligió el ajuste. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos”, subrayaron.