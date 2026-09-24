La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el acuerdo firmado entre la Provincia y Oleoductos del Valle (OLDELVAL) para avanzar con el proyecto Duplicar Norte, una iniciativa destinada a ampliar la infraestructura de transporte de hidrocarburos vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. La propuesta recibió 37 votos afirmativos y 7 negativos e incorpora un aporte de 4,64 millones de dólares, equivalentes a unos 7.000 millones de pesos, para intervenir las rutas nacionales 22 y 151.

La norma ratifica el acta acuerdo suscripta el 31 de agosto por el gobernador Alberto Weretilneck y representantes de la empresa, además de declarar de interés público tanto el proyecto como las obras previstas para su ejecución.

Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para captar inversiones y generar recursos destinados a infraestructura estratégica. Uno de los puntos más destacados fue que la totalidad de los fondos comprometidos por OLDELVAL deberá ser destinada al inicio de obras de reparación en las rutas 22 y 151, sin posibilidad de ser utilizada para gastos corrientes o Rentas Generales.

La discusión también incluyó cuestionamientos de sectores de la oposición vinculados al alcance de los beneficios económicos para la provincia, los antecedentes ambientales de la empresa y la suficiencia de los recursos previstos para mejorar la red vial. Sin embargo, distintos bloques coincidieron en la necesidad de intervenir corredores que acumulan años de deterioro y registran una elevada siniestralidad.

Con la aprobación legislativa, Río Negro quedó habilitada para avanzar en una obra considerada clave para incrementar la capacidad de transporte de petróleo y fortalecer su participación en el crecimiento de la actividad energética.