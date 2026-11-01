Con la elección de convencionales constituyentes en marcha, los principales candidatos que participan de los comicios en Bariloche emitieron su voto durante la mañana de este domingo y coincidieron en convocar a la ciudadanía a acercarse a las urnas para decidir el futuro de la ciudad.

Uno de los primeros en sufragar fue Alejo Ramos Mejía, candidato constituyente, quien votó cerca de las 9 en la Escuela Primaria Nº16. Tras emitir su voto, destacó la importancia de la jornada y llamó a los vecinos a participar activamente.

“Es un día importante para Bariloche, porque estamos decidiendo qué ciudad queremos construir para los próximos años”, señaló. En tono distendido, agregó:

“Primero votamos y después alentamos”, en referencia al superclásico Boca-River previsto para la tarde.

Un llamado a pensar la ciudad a largo plazo

También durante la mañana votó Pablo Chamatrópulos, primer candidato a convencional por Podemos Bariloche, quien definió la elección como una oportunidad para sentar las bases de una ciudad más moderna, desarrollada y transparente.

El exconcejal sostuvo que la discusión debe centrarse en el futuro de Bariloche y no en las próximas elecciones provinciales o nacionales.

“Hay que votar pensando en la Bariloche de los próximos 20 años”, afirmó.

Pablo Chamatrópulos emitió su voto en Villa Los Coihues y pidió pensar la reforma institucional con una mirada puesta en los próximos años

La importancia de la participación

Por su parte, Marcelo Cascón, candidato del Acuerdo Cívico por Bariloche, emitió su sufragio en la Escuela Nº71 y remarcó que la democracia sigue siendo la principal herramienta de representación ciudadana.

El dirigente sostuvo que las decisiones que surjan de esta elección tendrán efectos durante los próximos 15 o 20 años y valoró la oportunidad que tienen los barilochenses de expresarse en las urnas.

Marcelo Cascón destacó la importancia de la participación ciudadana y consideró que lo que se defina en las urnas tendrá impacto durante las próximas décadas

Preocupación por la concurrencia

Otro de los dirigentes que votó durante la mañana fue Osvaldo Nemirovsci, postulante del Movimiento Vecinal por Bariloche. Si bien destacó el normal desarrollo de la elección, manifestó preocupación por la baja participación observada durante las primeras horas de la jornada.

“Este desinterés de los vecinos debe preocuparnos a todos”, advirtió, al tiempo que llamó a los ciudadanos a concurrir a votar para definir la futura Carta Orgánica de la ciudad.