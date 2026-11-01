La elección de convencionales constituyentes comenzó este domingo en Bariloche en tiempo y forma, con la apertura de los establecimientos habilitados y sin inconvenientes de relevancia, aunque con escasa concurrencia de votantes durante los primeros minutos de la jornada. Un total de 115.378 electores están habilitados para elegir a los 15 representantes que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica Municipal, en una disputa con 13 listas que también pondrá a prueba los acuerdos y las estructuras de las principales fuerzas políticas de cara a 2027.

Desde las 8, las escuelas comenzaron a recibir a los primeros ciudadanos, aunque el movimiento fue reducido en el arranque. La postal de las primeras horas estuvo marcada por pasillos con poca circulación y mesas que aguardaban la llegada de los votantes. Los primeros en acercarse fueron principalmente adultos mayores, mientras que las distintas fuerzas políticas esperan una mayor concurrencia a medida que avance el domingo. Aunque el Superclásico Boca-River, a las 15, complica las especulaciones.

El inicio fue normal en la mayoría de los establecimientos. Se registraron algunas demoras puntuales vinculadas con la ausencia de autoridades de mesa, pero no hubo situaciones que alteraran el desarrollo general de los comicios. Uno de los episodios ocurrió en la Escuela 298 de Melipal, donde la apertura se demoró por la falta de un portero. Sin embargo, alrededor de las 8.30 el establecimiento ya funcionaba con normalidad.

El frío, el cielo cubierto y las lluvias registradas en distintos sectores de la ciudad acompañaron las primeras horas de una elección que tiene una particularidad: no se trata de renovar cargos ejecutivos ni legislativos, sino de elegir a quienes tendrán a su cargo discutir y definir modificaciones sobre la principal norma institucional de Bariloche.

En total, son 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos, con 666 autoridades de mesa convocadas entre titulares y suplentes. La votación se realiza mediante el sistema de Boleta Única de Papel y se extenderá hasta las 18. Además, el transporte urbano de pasajeros es gratuito entre las 8 y las 19 para facilitar el traslado de los vecinos.

Pero detrás de la organización electoral hay una disputa que excede ampliamente la cuestión institucional. Las 13 listas que participan de la elección representan distintos acuerdos, alianzas y proyectos políticos que buscan posicionarse en una ciudad clave para el escenario provincial. Aunque el objetivo formal es elegir a los convencionales, el resultado también será observado como una primera referencia sobre la capacidad electoral de los principales espacios rumbo a 2027.

La distribución de los lugares también tendrá un papel determinante. Los 15 convencionales titulares se asignarán mediante el sistema D'Hondt, con un piso del 5% de los votos para acceder a la representación. Por eso, además de conocer qué lista obtiene más sufragios, será importante observar cómo se distribuyen los apoyos y qué fuerzas consiguen ingresar al órgano constituyente.

Por ahora, el primer dato de la jornada es la normalidad con la que comenzó la votación, aunque con poco movimiento de electores durante los primeros minutos. La atención estará puesta en cómo evoluciona la concurrencia durante el resto del domingo y, fundamentalmente, en el resultado que dejarán las urnas.