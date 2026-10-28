La Municipalidad de Cervantes puso en marcha una mesa de coordinación entre organismos locales para reforzar las acciones preventivas ante la posibilidad de crecidas de los ríos y otros eventos asociados al fenómeno climático de El Niño.

La reunión fue encabezada por la intendenta Claudia Montanaro y contó con la participación de representantes del presidente de Bomberos Voluntarios de Cervantes, José María Molinas; la directora del Hospital de Cervantes, Vanina Pelegrina; y el subcomisario de la Unidad 22, Emanuel Cañuqueo.

La iniciativa se produce en un contexto marcado por las intensas lluvias que afectaron durante las últimas semanas a distintas localidades del Alto Valle, la Región Sur y la zona cordillerana, donde se registraron inundaciones, anegamientos, complicaciones en caminos y daños en infraestructura pública.

Trabajo conjunto ante posibles emergencias

Durante el encuentro se analizaron distintos escenarios vinculados a eventuales crecidas de los ríos y a la continuidad de las condiciones climáticas asociadas a El Niño. Según se informó, el objetivo principal fue coordinar respuestas, optimizar recursos y fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones que intervienen en situaciones de emergencia.

Participaron del encuentro el presidente de Bomberos Voluntarios de Cervantes, José María Molinas; la directora del Hospital local, Vanina Pelegrina; y el subcomisario de la Unidad 22, Emanuel Cañuqueo.

El encuentro estuvo enfocado en la planificación de acciones ante posibles crecidas de ríos y fenómenos climáticos asociados a El Niño.

Crece la atención sobre los cursos de agua

Las autoridades coincidieron en que la prevención y la planificación serán claves para reducir riesgos en caso de producirse eventos climáticos adversos durante los próximos meses. La preocupación está vinculada a los pronósticos que anticipan un escenario de mayor disponibilidad hídrica y lluvias por encima de los promedios habituales en distintas regiones de Río Negro.

En ese contexto, el municipio ratificó que continuará articulando acciones con organismos de respuesta para actuar con rapidez ante cualquier contingencia que pudiera afectar a la comunidad.