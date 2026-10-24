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Golpes y forcejeos

Quiso escapar del control y terminó detenido: la moto tenía pedido de secuestro

El muchacho, de 19 años, intentó alejarse cuando vio a los agentes en las calles Irigoyen y Rivadavia de Cervantes. Después buscó guardar el vehículo en una vivienda, pero los efectivos lo alcanzaron.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 24 de octubre de 2026 a las 14:36
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Los efectivos de la Comisaría 22º tuvieron que pedir refuerzos luego de que aparecieran familiares del detenido que querían defenderlo.

Un joven de 19 años forcejeó con policías en Cervantes cuando intentaba escapar de un control y los efectivos descubrieron que la moto que conducía tenía un pedido de secuestro en Neuquén. El procedimiento comenzó durante la tarde del viernes en la zona de las calles Irigoyen y Rivadavia, donde los agentes recorrían el sector para prevenir delitos.

Los policías vieron que el motociclista llevaba el rostro cubierto y que aceleró para alejarse al notar su presencia. Después de seguirlo unas cuadras, lo encontraron junto a una gomería. El joven bajó del rodado e intentó meterlo en una vivienda para evitar que lo alcanzaran.

El joven forcejeó con los policías e intentó escapar

Los efectivos llegaron hasta el muchacho antes de que pudiera entrar la moto. Según la información del procedimiento, el joven respondió con golpes y se resistió cuando intentaron frenarlo. Finalmente, los agentes lograron reducirlo y lo detuvieron.

Durante el operativo se acercaron familiares y conocidos del joven. Por esa razón, los policías pidieron ayuda a otros compañeros para controlar la situación y completar el traslado del muchacho y la motocicleta.

La moto tenía un pedido de secuestro desde 2025

Al revisar los datos del vehículo, los agentes comprobaron que era buscado desde el 1 de diciembre de 2025 por un pedido emitido por la Comisaría Primera de Neuquén, a raíz de un robo. La motocicleta quedó retenida mientras se investiga cómo llegó a manos del joven.

La causa también busca determinar si el muchacho tuvo participación en el ocultamiento del rodado. Por ahora, quedó a disposición de la Justicia por su presunta responsabilidad en el caso, mientras continúa la investigación sobre el origen de la moto.

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