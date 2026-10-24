Un joven de 19 años forcejeó con policías en Cervantes cuando intentaba escapar de un control y los efectivos descubrieron que la moto que conducía tenía un pedido de secuestro en Neuquén. El procedimiento comenzó durante la tarde del viernes en la zona de las calles Irigoyen y Rivadavia, donde los agentes recorrían el sector para prevenir delitos.

Los policías vieron que el motociclista llevaba el rostro cubierto y que aceleró para alejarse al notar su presencia. Después de seguirlo unas cuadras, lo encontraron junto a una gomería. El joven bajó del rodado e intentó meterlo en una vivienda para evitar que lo alcanzaran.

El joven forcejeó con los policías e intentó escapar

Los efectivos llegaron hasta el muchacho antes de que pudiera entrar la moto. Según la información del procedimiento, el joven respondió con golpes y se resistió cuando intentaron frenarlo. Finalmente, los agentes lograron reducirlo y lo detuvieron.

Durante el operativo se acercaron familiares y conocidos del joven. Por esa razón, los policías pidieron ayuda a otros compañeros para controlar la situación y completar el traslado del muchacho y la motocicleta.

La moto tenía un pedido de secuestro desde 2025

Al revisar los datos del vehículo, los agentes comprobaron que era buscado desde el 1 de diciembre de 2025 por un pedido emitido por la Comisaría Primera de Neuquén, a raíz de un robo. La motocicleta quedó retenida mientras se investiga cómo llegó a manos del joven.

La causa también busca determinar si el muchacho tuvo participación en el ocultamiento del rodado. Por ahora, quedó a disposición de la Justicia por su presunta responsabilidad en el caso, mientras continúa la investigación sobre el origen de la moto.