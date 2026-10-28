La Municipalidad de Cipolletti anunció el inicio del proceso de regularización eléctrica de la Isla Jordán, una intervención que apunta a mejorar las condiciones de seguridad y el acceso al servicio para las familias que residen en ese sector de la ciudad.

Según confirmó el intendente Rodrigo Buteler, durante la segunda semana de noviembre comenzará el relevamiento técnico que permitirá avanzar con la obra de normalización eléctrica, uno de los reclamos históricos de los vecinos de la zona. La iniciativa forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto con la distribuidora EDERSA y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con participación de los municipios.

El objetivo del programa es garantizar conexiones seguras, reducir riesgos asociados a instalaciones precarias y permitir que las familias cuenten con medidores individuales y acceso regular al suministro eléctrico.

“Empieza el proceso de regularización eléctrica de la Isla Jordán. A partir de la segunda semana de noviembre comienza el relevamiento”, aseguró Buteler al anunciar la medida.

El jefe comunal sostuvo además que el propósito es avanzar hacia una cobertura formal del servicio en todos los barrios de la ciudad y reducir los riesgos vinculados a conexiones irregulares.

Un plan que ya se aplicó en otros barrios

La Isla Jordán será uno de los próximos sectores incorporados al programa, que ya permitió concretar obras de regularización en distintos barrios cipoleños. Entre ellos figuran Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo, Obrero A y B, además de Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas, 10 de Enero y Nuevo Ferri.

Las autoridades también anticiparon que próximamente comenzará la normalización eléctrica del barrio 2 de Agosto, donde la intervención beneficiará a unas 300 familias.

Desde el municipio remarcaron que la regularización eléctrica no solo mejora la seguridad de las viviendas, sino que también contribuye a la integración urbana y al acceso a servicios esenciales en condiciones adecuadas. Con el inicio del relevamiento previsto para noviembre, la Isla Jordán se convertirá en uno de los próximos sectores donde avanzará este proceso de normalización.