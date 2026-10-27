La policía investiga un robo ocurrido en dependencias del Municipio de Cipolletti ubicadas en las calles Villegas e Yrigoyen, donde delincuentes ingresaron durante la noche y sustrajeron distintos elementos de valor pertenecientes a la administración local.

El episodio fue detectado a primera hora de este martes, cuando empleados municipales llegaron al lugar para iniciar la jornada laboral y advirtieron signos de ingreso forzado en el edificio.

Según las primeras actuaciones, los autores del hecho rompieron el vidrio de una ventana para acceder al interior de las oficinas. Una vez dentro, se apoderaron de un televisor, una unidad central de procesamiento (CPU) y dos monitores que formaban parte del equipamiento informático del área.

Buscan identificar a los responsables

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Policía de Río Negro y se inició una investigación para esclarecer el robo. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4° junto con efectivos del Gabinete de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes y el relevamiento de rastros con el objetivo de obtener pruebas que permitan avanzar en la causa.

Los investigadores también comenzaron a analizar registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona céntrica de la ciudad, una de las principales herramientas para reconstruir los movimientos de los autores antes y después del ingreso al inmueble.

Peritos de Criminalística y efectivos de la Comisaría 4° trabajaron en el lugar para reunir pruebas.

Analizan daños y elementos sustraídos

Además de determinar cómo se produjo el ingreso, los investigadores buscan establecer si los delincuentes actuaron con información previa sobre el edificio y si existieron otros sectores afectados dentro de las oficinas municipales.

Por el momento no se informaron personas demoradas ni detenidas en relación con el hecho, mientras continúan las tareas para identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.