El Municipio de Cipolletti avanza con un plan de renovación de mobiliario urbano que ya llegó al Paseo del Ferrocarril, donde durante esta semana se instalarán 37 nuevos bancos con respaldo sobre la calle Fernández Oro. La iniciativa forma parte de un programa más amplio de puesta en valor de espacios verdes y recreativos, con el objetivo de mejorar la infraestructura destinada al encuentro, la actividad al aire libre y el disfrute de las familias.

Los trabajos comenzaron previamente en el Parque Rosauer, donde está prevista la colocación de 42 bancos, y continuarán en otros sectores de alta concurrencia. El proyecto también abarca el Paseo de la Familia, la Plaza San Martín y la ciclovía de Vélez Sarsfield, espacios que recibirán nuevo equipamiento durante las próximas etapas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la inversión se realiza en el marco de la Licitación Pública Nº 14/2026, mediante la cual fueron adquiridos 185 bancos a la empresa DIPO Equipamiento Urbano S.R.L.

La renovación apunta a mejorar las condiciones de permanencia en espacios públicos utilizados diariamente por familias, deportistas, adultos mayores y visitantes. Los nuevos bancos incorporan respaldo y buscan brindar mayor comodidad en áreas verdes que concentran buena parte de las actividades recreativas de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que las intervenciones forman parte de una política de mantenimiento y mejora de plazas, parques y paseos. La incorporación de nuevo mobiliario se suma a otras acciones destinadas a generar espacios más accesibles, seguros y adecuados para la recreación y el encuentro comunitario.