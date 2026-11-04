La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en el municipio de Roca tras confirmarse el pago desdoblado de los haberes de los empleados municipales. Desde el sindicato expresaron preocupación por el impacto de la medida sobre los trabajadores y sus familias y consideraron insuficientes las explicaciones brindadas hasta el momento por el Ejecutivo local.

Para la organización gremial, el pago escalonado de salarios representa una irregularidad que abre interrogantes sobre la capacidad financiera del municipio para afrontar sus compromisos salariales. En ese sentido, señalaron que la decisión genera incertidumbre entre los agentes municipales y reclamaron información más precisa sobre la situación económica comunal.

El sindicato sostuvo que el cumplimiento de los salarios en tiempo y forma constituye una obligación esencial del Estado empleador y advirtió que seguirá de cerca la evolución del conflicto.

Habrá asambleas en todos los sectores

Ante este escenario, ATE anunció la realización de asambleas en las distintas áreas municipales para analizar la situación y definir las medidas que podría adoptar durante las próximas horas. La organización informó que los encuentros permitirán relevar el impacto de la decisión en cada sector y debatir posibles acciones gremiales en caso de que no existan respuestas satisfactorias.

La decisión de desdoblar el pago de haberes generó inquietud entre los empleados municipales, en un contexto económico complejo y marcado por el aumento sostenido del costo de vida. Desde ATE remarcaron que seguirán monitoreando la situación y reclamaron garantías para que los salarios sean abonados de manera íntegra y sin demoras.