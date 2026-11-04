La decisión de María Emilia Soria de pagar en dos cuotas los salarios de octubre a los 1.300 trabajadores municipales de Roca abrió un nuevo frente de confrontación política con el Gobierno provincial. Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro y dirigente cercano a Alberto Weretilneck, salió a cruzar al sorismo y apuntó contra lo que considera un doble discurso: mientras José Luis Berros cuestiona el endeudamiento de la Provincia y habla de una economía que no está saneada, el municipio gobernado por la familia Soria anunció que pagará el 70% de los haberes este miércoles y completará el 30% restante dentro de los próximos cinco días hábiles.

La respuesta de López llegó a través de su cuenta de Instagram, con un video en el que puso en paralelo las declaraciones del presidente del bloque Vamos con Todos y la decisión de la intendenta roquense. "Las cuentas públicas se defienden con hechos, no con discursos", fue el título elegido por el legislador para lanzar una crítica que rápidamente trasladó la discusión financiera al terreno político.

El dirigente oficialista tomó como referencia la última sesión de la Legislatura, cuando Berros cuestionó las herramientas financieras solicitadas por el Ejecutivo provincial. Durante el debate por la autorización para utilizar un descubierto con el agente financiero, el legislador peronista disparó: "Se pegan un cachetazo cada vez que hablan de una provincia saneada y pujante, cuando debatimos estas políticas de endeudamiento". López encontró en el anuncio municipal de Roca el argumento para devolverle la crítica al espacio político de los Soria.

Pero el cuestionamiento no quedó solamente en la comparación entre las cuentas provinciales y municipales. López recordó que mientras el Gobierno de Río Negro depositó el 31 de octubre la totalidad de los salarios estatales, con un incremento del 4,18%, la Municipalidad de Roca resolvió dividir los haberes de sus aproximadamente 1.300 trabajadores. Una decisión que modifica una modalidad que la familia Soria convirtió durante más de dos décadas en una de sus principales banderas de gestión: pagar los sueldos completos y en una sola jornada.

En su publicación, el presidente del bloque de JSRN también puso en duda que el incremento de los gastos municipales por las lluvias alcance como explicación suficiente. La administración de Soria atribuyó el aumento del 30% en los costos de funcionamiento a la asistencia a familias afectadas por las precipitaciones, las horas extras, el combustible, el mantenimiento de maquinaria y las tareas de limpieza de canales y alcantarillas. Sin embargo,

López reclamó información concreta sobre los recursos disponibles, las prioridades presupuestarias y las previsiones financieras.

"El ajuste no se debe hacer con los trabajadores", escribió el legislador, y agregó que detrás de cada salario hay una familia que tiene cuentas que pagar y necesita certezas para organizar su vida.

También sostuvo que las exigencias de transparencia y responsabilidad fiscal deben ser iguales para la Provincia y para General Roca, independientemente de quién gobierne.

El mensaje tiene un destinatario político claro: el sector que conduce el municipio y que, al mismo tiempo, cuestiona las decisiones económicas de Weretilneck en la Legislatura. Además del prematuro lanzamiento de la intendenta Soria como candidata a gobernadora el año próximo.

La polémica se suma a otro anuncio que golpeó la agenda municipal: la suspensión del Festival de la Sidra, previsto para el 14 y 15 de noviembre. La intendencia justificó ambas decisiones en la necesidad de redireccionar recursos para atender las consecuencias de las lluvias y prepararse ante posibles contingencias climáticas durante el verano.