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Dio 1,52 en el test de alcoholemia

Una conductora borracha chocó contra los tambores de las obras en la Ruta 22: dijo que no vio la señalización

La mujer circulaba este sábado 26 de septiembre por la Ruta Nacional 22 cuando impactó contra los tambores que señalizaban las obras a la altura del kilómetro 1204. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen llegó al lugar, realizó el control de alcoholemia y dispuso el traslado del vehículo al destacamento vial.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 10:43
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La conductora aseguró que no había advertido la señalización, pero el control posterior detectó 1,52 g/l de alcohol en sangre.

Una conductora que circulaba por la Ruta Nacional 22 chocó este sábado 26 de septiembre contra los tambores utilizados para señalizar las obras a la altura del kilómetro 1204. Minutos después, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:06, luego de que un automovilista alertara al 911 RN Emergencias sobre un vehículo que había impactado contra los elementos de señalización ubicados en inmediaciones de las obras que se ejecutan sobre la ruta.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un Ford Fiesta que circulaba en sentido oeste-este. La conductora manifestó que no había advertido la presencia de la señalización y terminó chocando contra los tambores, lo que provocó daños materiales en el vehículo.

Afortunadamente, no hubo heridos 

Durante la intervención, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen realizó el control de alcoholemia correspondiente. El resultado fue de 1,52 g/l, por lo que se labraron las actas correspondientes.

Además, se solicitó una grúa para trasladar el Ford Fiesta hasta el Destacamento Vial. No se informaron personas heridas como consecuencia del impacto.

El resultado del test se encuentra alcanzado por la normativa vigente en Río Negro. La Ley Provincial S Nº 5259 establece el régimen de Alcohol Cero y prohíbe conducir cualquier vehículo con una tasa de alcoholemia positiva. La norma fija así que la presencia de alcohol en sangre resulta incompatible con la conducción en las rutas y calles de la provincia.

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