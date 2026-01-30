En jornadas calurosas como las que se viven estos días en el Alto Valle, los espejos y cursos de agua son puntos de concurrencia masiva. El lago Pellegrini es uno de los más tradicionales de la región, y también de los más elegidos. Por esto mismo, el ingreso y egreso del lugar suele significar una tarea complicada por el gran tránsito que se da en la Ruta Provincial Nº70.

En la noche de este jueves, una conductora puso en grave riesgo a quienes transitaban la vía retornando después de una jornada de calor y distensión en las costas del lago. Un transeúnte fue quien dio aviso de un vehículo que realizaba maniobras indebidas. Efectivos de la Policía de Río Negro que realizaban tareas de prevención en el móvil 2659 se acercaron a la zona indicada e identificaron a una Renault Kardian que era conducida de manera temeraria.

Luego de realizar los procedimientos de seguridad que se requieren para estos casos, lograron interceptar y orillar al vehículo sobre la banquina. Al dialogar con la conductora, una mujer oriunda de Neuquén Capital, detectaron que tenía un fuerte aliento etílico, por lo que dieron intervención al área de tránsito de la Municipalidad de Cinco Saltos. Los inspectores se hicieron cargo del procedimiento al realizar el test de alcoholemia, el cual dio positivo con un resultado de 1,17 gramos por litro de alcohol en sangre.