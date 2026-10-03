Los desafíos del sector comercial y la búsqueda de nuevas estrategias

Mientras Cipolletti celebra su aniversario, el sector comercial atraviesa uno de los momentos más desafiantes de los últimos años. Así lo definió José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio, quien advirtió sobre la persistente caída del consumo, el incremento de los costos fijos y las dificultades que enfrentan muchos comerciantes para sostener sus actividades.

Según explicó, el principal problema continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. “Las ventas siguen cayendo y los servicios siguen aumentando. Es una tormenta perfecta”, resumió. A ese escenario se suman las subas en alquileres, tarifas de electricidad, agua y gas, además de paritarias que, según señaló, quedaron muy por detrás de la inflación y deterioraron la capacidad de compra de las familias.

Bunter sostuvo que parte del comercio local comenzó a buscar alternativas para sostenerse. Una de ellas es la migración de algunos emprendimientos desde las zonas céntricas hacia barrios donde los costos de funcionamiento resultan más accesibles. Sin embargo, aclaró que esa estrategia no siempre alcanza para revertir la situación.

“La diferencia con otros momentos es que ahora estamos viendo cerrar comercios con mucha trayectoria. No son solamente emprendimientos nuevos. Hay locales históricos que están bajando sus persianas y eso es una señal de alerta”, afirmó.

Detrás de cada persiana cerrada hay años de historia comercial: la preocupación crece por el cierre de negocios tradicionales en Cipolletti

El impacto de los alquileres

Uno de los puntos que más preocupa a la Cámara de Comercio es el costo de los alquileres comerciales. Bunter reveló que la entidad mantuvo encuentros con representantes del sector inmobiliario para plantear la necesidad de generar condiciones más sustentables en las renovaciones contractuales.

“Hay propietarios que han mostrado empatía y han acompañado la situación, pero otros no. Eso se puede ver en la cantidad de locales vacíos que hay en distintas zonas de la ciudad”, señaló.

Según su análisis, el impacto económico no se limita al valor mensual del alquiler. También pesan los costos de renovación, depósitos, garantías y demás exigencias que deben afrontar los comerciantes al momento de renovar un contrato.

Tecnología y nuevas oportunidades

Frente a la retracción del consumo tradicional, la Cámara apuesta a la capacitación y la incorporación de nuevas herramientas. Bunter destacó especialmente el crecimiento de los cursos vinculados a inteligencia artificial, una propuesta que comenzó con poco más de 30 participantes y hoy reúne a más de 130 comerciantes por encuentro.

“La inteligencia artificial está permitiendo mejorar ventas, encontrar oportunidades y entender mejor lo que buscan los clientes. La respuesta fue tan grande que tuvimos que trasladar la capacitación porque la Cámara ya no tenía capacidad suficiente”, explicó.

Además, destacó el acuerdo alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para facilitar que empresas cipoleñas puedan participar en eventos nacionales como el Cyber Monday y ampliar así su mercado más allá de la región.

Una ciudad con identidad comercial propia

A pesar de las dificultades, el dirigente resaltó una característica que considera fundamental para el desarrollo local: el fuerte vínculo de los vecinos con el comercio de cercanía.

“Cipolletti tiene mucha empatía con el sector comercial. La gente compra mucho en la ciudad y apuesta por los comercios locales. Eso genera empleo y permite sostener muchas actividades económicas”, aseguró.

En el contexto de los 123 años de la ciudad, Bunter llamó a comerciantes y emprendedores a mantenerse unidos, capacitarse y fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar un contexto económico complejo.

“Hay que confiar en nosotros mismos, trabajar en comunidad y apoyarnos entre comerciantes. Hoy más que nunca es momento de cuidar los números, sostenerse y buscar soluciones entre todos para que la ciudad siga creciendo”, concluyó.