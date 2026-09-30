Una persona con discapacidad fue asistida por organismos provinciales y fuerzas de seguridad luego de que se detectara una situación de extrema vulnerabilidad y presunta explotación económica en el paraje Arroyo Los Berros. La intervención fue impulsada a partir de un requerimiento de la Sede Fiscal Descentralizada de Viedma y derivó en la activación de los protocolos de protección y asistencia previstos para estos casos.

El operativo fue coordinado por el Programa Provincial de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, con participación de efectivos de Gendarmería Nacional y profesionales del Hospital Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande.

Durante la evaluación realizada en el lugar, los equipos constataron que la persona carecía de redes de contención adecuadas y presentaba necesidades vinculadas con su atención sanitaria, alimentación, acceso a documentación y condiciones habitacionales. Además, se verificó la retención de su documento nacional de identidad por parte de terceros.

Según la información oficial, también surgieron indicios de que los haberes previsionales de la víctima habrían sido utilizados durante un período prolongado en beneficio de otras personas. La situación se habría agravado por las limitaciones derivadas de su discapacidad motriz y el aislamiento geográfico del paraje.

Los profesionales de salud brindaron asistencia inmediata y realizaron una evaluación integral, mientras que los equipos especializados dispusieron medidas de protección para garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar las condiciones de vida de la persona afectada.

A partir de la intervención, se puso en marcha un esquema de acompañamiento que incluye asistencia sanitaria, restitución de documentación, seguimiento social y articulación institucional. El objetivo es asegurar la protección integral de la víctima y avanzar en la recuperación de derechos frente a una situación que ahora es materia de análisis por parte de los organismos competentes.