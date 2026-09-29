La rabia no da margen para confiarse: es una enfermedad viral mortal que puede prevenirse con una medida concreta y sostenida en el tiempo. En el marco de la Semana Mundial de Lucha contra la Rabia, la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) Valle Medio volvió a poner el foco sobre la vacunación de perros y gatos y advirtió especialmente por el contacto con murciélagos, después de que se detectaran ejemplares positivos en distintas localidades de Río Negro.

A partir de cuándo se debe vacunar a las mascotas contra la rabia

El jefe de URESA Valle Medio, Pablo Crowley, recordó que perros y gatos deben recibir la primera vacuna antirrábica a partir de los tres meses de edad y continuar con una dosis de refuerzo una vez por año durante toda su vida. No se trata solamente de un requisito sanitario para los animales: la vacunación funciona como una de las principales barreras para evitar que una eventual exposición termine convirtiéndose en un problema para las personas.

Además, existe un protocolo específico cuando aparece una mordedura o cualquier otra situación considerada de riesgo. Si el animal involucrado no tiene la vacunación correspondiente, las autoridades sanitarias realizan el seguimiento y control del ejemplar para determinar los pasos que deben seguirse y reducir las posibilidades de transmisión.

Pero el foco de la advertencia también está puesto en un animal que suele aparecer en casas, galpones y otras construcciones: el murciélago. Desde URESA señalaron que en Río Negro ya fueron detectados ejemplares positivos para distintas variantes del virus, una situación que vuelve especialmente importante mantener vacunados a perros y gatos que puedan entrar en contacto con ellos.

El riesgo puede ser mayor en los gatos, justamente por su comportamiento y la posibilidad de que capturen o tengan contacto con murciélagos. Sin embargo, desde el organismo sanitario remarcaron que no todos estos animales representan una amenaza: los ejemplares presentes en la región son insectívoros y cumplen una función importante dentro del ecosistema.

Qué hacer ante la presencia de muerciélagos

Por eso, ante la aparición de una colonia, la recomendación no es agarrar herramientas ni intentar eliminarla. URESA pidió evitar la manipulación de los murciélagos y recurrir a protocolos de exclusión, una metodología que permite retirarlos de manera adecuada y, al mismo tiempo, impedir que vuelvan a ingresar a la vivienda, galpón o estructura donde se instalaron.

La prevención, en este caso, empieza antes de que aparezca el problema. Vacunar perros y gatos desde los tres meses, sostener el refuerzo anual y evitar el contacto directo con murciélagos son medidas sencillas frente a una enfermedad que, una vez que desarrolla síntomas, resulta mortal. Por eso, desde URESA Valle Medio insistieron en que la tenencia responsable también implica mantener vigente la protección antirrábica durante toda la vida del animal.